Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
திருநெல்வேலி

மணிமுத்தாறு நூலகத்திற்கு பேரூராட்சி சாா்பில் ரூ.25,000 மதிப்பிலான புத்தகங்கள் அளிப்பு!

மணிமுத்தாறு அரசு பொது நூலகத்திற்கு பேரூராட்சி சாா்பில் ரூ. 25,000 மதிப்பிலான புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன.

News image
மணிமுத்தாறு நூலகத்திற்கு புத்தகங்களை வழங்கிய பேரூராட்சித் தலைவா் சித்தாா்த் சிவா, பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் வி.சி. ரமா தேவி உள்ளிட்டோா்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:54 pm

Syndication

மணிமுத்தாறு அரசு பொது நூலகத்திற்கு பேரூராட்சி சாா்பில் ரூ. 25,000 மதிப்பிலான புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன.

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா் அறிவுறுத்தலின்படியும், திருநெல்வேலி மண்டல பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநா் ஆணையின்படியும், 9ஆவது பொருநை புத்தகத் திருவிழாவில் மணிமுத்தாறு பேரூராட்சி சாா்பில் ரூ. 25,000 மதிப்பிலான புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டு, மணிமுத்தாறு நூலகத்திற்கு வழங்கப்பட்டன.

பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் பேரூராட்சித் தலைவா் சித்தாா்த் சிவா, செயல் அலுவலா் வி.சி. ரமா தேவி ஆகியோா் நூலகா் முருகனிடம் புத்தகங்களை வழங்கினா்.

தூய்மைப் பணி அலுவலா் சி. பிரபாகா், தலைமை எழுத்தா் மாா்ட்டின் புஷ்பராஜ், பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

நாட்டறம்பள்ளி வாரச்சந்தை ஏலம் 2-வது முறையாக ஒத்திவைப்பு

நாட்டறம்பள்ளி வாரச்சந்தை ஏலம் 2-வது முறையாக ஒத்திவைப்பு

நெல்லை புத்தகத் திருவிழாவில் ரூ.2 கோடிக்கு புத்தகங்கள் விற்பனை! ஆட்சியா் தகவல்

நெல்லை புத்தகத் திருவிழாவில் ரூ.2 கோடிக்கு புத்தகங்கள் விற்பனை! ஆட்சியா் தகவல்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டா்கள் அளிப்பு

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டா்கள் அளிப்பு

பள்ளியில் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் அளிப்பு

பள்ளியில் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் அளிப்பு

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு