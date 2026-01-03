பேட்டையில் கழிவு நீா் ஓடைக்கு தடுப்புச் சுவா் அமைக்க உத்தரவு
திருநெல்வேலி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பேட்டை பகுதியில் பராமரிப்பற்ற ஓடைக்கு உடனடியாக தடுப்புச்சுவா் அமைக்க வேண்டும் என மாநகராட்சிக்கு நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி 20-ஆவது வாா்டு பேட்டை- சேரன்மகாதேவி பிரதான சாலையில் பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு அருகே தலைமை அஞ்சலகம் உள்ளது. அதையொட்டி சேரன்மகாதேவி சாலையின் ஓரத்தில் கழிவு நீா் ஓடை உள்ளது. இந்த ஓடை முறையான பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தினால் தூா்ந்து காணப்படுகிறது. மேலும், கழிவுநீா் கால்வாயின் தடுப்புச் சுவா் சாலையின் மட்டத்தை விட குறைவாகவும், சாலை குறுகியதாக இருப்பதாலும் ஒரே நேரத்தில் 2 பேருந்துகள் அந்த பகுதியை கடந்து செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, கழிவுநீா் ஓடையை தூா் வாருவதோடு, தடுப்புச் சுவரையும் உயா்த்தி அமைத்திட வேண்டும் என வலியுறுத்தி, நெல்லை மாவட்ட பொது ஜன பொது நலச் சங்க தலைவா் முகமது அய்யூப் மாநகராட்சியில் மனு அளித்தாா். ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையாம். இதையடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்ட நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றத்தில் அவா் வழக்கு தொடா்ந்தாா்.
நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்ற ஆணைய தலைவா் மாதவ ராமானுஜம், ஆணைய உறுப்பினா்கள் சொா்ணம், குமாா் பிள்ளை ஆகியோா் விசாரித்து, சம்பந்தப்பட்ட கழிவுநீா் ஓடையை உடனடியாக தூா்வாரி அதன் தடுப்பு சுவரை உயா்த்தி கட்டி பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக பயணம் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கவும், அதன் விவரத்தை நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளனா்.