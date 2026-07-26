புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்தவா் கைது

மேலப்பாைளையம் அருகே விற்பனைக்காக புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்திருந்த கடை உரிமையாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாநகர மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா், மேலப்பாளையம் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது கிடைத்த தகவலின் பேரில் அசோகபுரம் பகுதியில் உள்ள கடை ஒன்றில் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது கடையில் சுமாா் ஒரு கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து கடை உரிமையாளரான மேலப்பாளையம், மேலக்கருங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த சுடலைமுத்து(58) என்பவரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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