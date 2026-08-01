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திருநெல்வேலி

மானூா் அருகே புகையிலைப் பொருள் பறிமுதல்

மானூா் அருகே 600 கிராம் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களுடன் இளைஞா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

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பறிமுதல்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:46 am IST

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மானூா் அருகே 600 கிராம் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களுடன் இளைஞா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

மானூா் காவல் நிலைய சரகத்திற்குள்பட்ட திருத்து பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த நபரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த எக்கிய மூா்த்தி (39) என்பதும், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட சுமாா் 600 கிராம் புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்திந்ததும் தெரியவந்ததாம். அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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