Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
திருநெல்வேலி

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்! ராதாபுரம், தெற்குகள்ளிகுளத்தில் திமுக சாா்பில் நல உதவிகள்!

News image
முதல்வர் ஸ்டாலின் - @arivalayam
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம், தெற்குகள்ளிகுளத்தில் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா நடைபெற்றது.

ராதாபுரம் மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் ஜோசப் பெல்சி தலைமை வகித்து, கேக் வெட்டி அனைவருக்கும் வழங்கியதுடன், ஆட்டோ தொழிலாளா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு சீருடைகள், ஏழை-எளியோருக்குகு இலவச வேட்டி-சேலைகள் வழங்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில் வள்ளியூா் வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அலெக்ஸ் அப்பாவு, மேற்கு ஒன்றிய அவைத்தலைவா் ஐ. ராமையா, ஒன்றிய துணைச் செயலா் ரமேஷ்துரை, மாவட்டப் பிரதிநிதிகள் க. கோவிந்தராஜ், எஸ். முரளி, ராதாபுரம் பேரவைத் தொகுதி மருத்துவரணி அமைப்பாளா் மருத்துவா் ஞா.மி. ஜெபஸ்டின் ஆனந்த், ஊராட்சித் தலைவா்கள் சௌந்தரபாண்டியபுரம் முருகேசன், ராதாபுரம் பொன்மீனாட்சி அரவிந்தன், உதயத்தூா் கந்தசாமி மணிகண்டன், சிதம்பராபுரம் பேபி முருகன், கஸ்தூரிரெங்கபுரம் பாலன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

சாத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா

சாத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா

ஊத்தங்கரையில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்

ஊத்தங்கரையில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்

அன்னியூரில் திமுக கட்சி அலுவலகக் கட்டடம்: முதல்வா் ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா்

அன்னியூரில் திமுக கட்சி அலுவலகக் கட்டடம்: முதல்வா் ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு