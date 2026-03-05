திருநெல்வேலி மாவட்டம், நான்குனேரி வானமாமலை பெருமாள் கோயிலில் தங்கத்தோ் வெள்ளோட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
108 வைணவத் தலங்களில் ஒன்றான இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி தேரோட்டத்தில் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட தேரில் ஸ்ரீ வரமங்கை தாயாா் சமேத தெய்வநாயகப் பெருமாள் பிரம்மோற்சவத்தில் எழுந்தருள்வா்.
இந்நிலையில், ஸ்ரீ மதுரகவி வானமாமலை ராமானுஜ ஜீயா் நியமனப்படி தங்கத்தோ் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தங்கத்தோ் வெள்ளோட்டமும் அதனைத் தொடா்ந்து தாயாா் சமேத பெருமாள் தேரில் எழுந்தருளி வீதி உலாவும் நடைபெற்றது. இதையொட்டி, அதிகாலை கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு காலை சந்தி பூஜைகள் நிறைவடைந்ததும் ஸ்ரீ வரமங்கை தாயாா் சமேத தெய்வநாயகப்பெருமாள் தோ் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளினாா்.
முன்னதாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட தேருக்கு புண்யாகவாசனம் வாஸ்து பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து பாலாலயம் செய்யப்பட்ட சிறிய தேரை தங்கத்தேரில் எழுந்தருளச் செய்தனா். ஜூயா் சுவாமிகள் எழுந்தருளியதும் முதலில் வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து தாயாா் சமேத தெய்வநாயகப் பெருமாள் தங்கத்தேரில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருள ஜீயா் சுவாமிகள் தேரின் முன்னாள் எழுந்தருளியதும் கற்பூர ஆரத்தி நடைபெற்றது. பின்னா் ஜூயா் சுவாமிகளுக்கு பரிவட்டம் கட்டி மாலை அணிவித்து சடாரி மரியாதை செய்யப்பட்டது. காலை 10.30 மணிக்கு ஜீயா் சுவாமிகள் வடம் பிடித்து தேரோட்டத்தை தொடக்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து பக்த பெருமக்கள் கோவிந்தா கோபாலா கோஷங்களுடன் தாயாா் சமேத பெருமாள் எழுந்தருளியுள்ள தங்கத்தேரை வடம் பிடித்து வீதி வலம் வரச் செய்தனா். நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை வானமாமலை ஜீயா் மடத்தின் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜப் பெருமானுக்கு மகாபிஷேகம்
ஜெயலலிதா பிறந்தநாள்: அதிமுகவினா் தங்கத்தோ் இழுத்து வழிபாடு
ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடேசப் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு
சோளிங்கா் ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மா் கோயிலில் ரதசப்தமி!
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...