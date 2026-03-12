Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
திருநெல்வேலி

நெல்லையப்பா் கோயிலில் சிவபுராணம் பாராயணம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 9:30 pm

Syndication

திருநெல்வேலி அருள்மிகு நெல்லையப்பா்- காந்திமதியம்மன் திருக்கோயிலில் சிவபுராணம் பாராயண நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சென்னையைச் சோ்ந்த சிவன்மனை அமைப்பு சாா்பில் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கோயில்களிலும் பாராயண நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, திருநெல்வேலி அருள்மிகு நெல்லையப்பா் காந்திமதியம்மன் கோயிலின் கருமாரி சுப்பிரமணியா் சந்நிதியில் நடைபெற்ற சிவபுராணம் பாராயண நிகழ்ச்சியில், அந்த அமைப்பின் ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஆா்.ஏ.எஸ். அதிகாரி வெங்கடேஷ் நாராயணன் பங்கேற்று பாராயணம் செய்து விளக்கவுரையாற்றினாா்.

தொடா்ந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 15) காலை 9.30 மணிக்கு தச்சநல்லூா் நல்மேய்ப்பா் நகரில் உள்ள வெற்றி விநாயகா் கோயிலிலும், மாலை 6.30 மணிக்கு கருப்பந்துறை அழியாபதீஸ்வரா் கோயிலிலும் உபன்யாசம் நடைபெற உள்ளது.

மாா்ச் 21 ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணிக்கு தச்சநல்லூா் செல்வவிக்னேஷ்நகரில் உள்ள செல்வ விநாயகா் கோயிலிலும், 25 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு திருநெல்வேலி நகரம் வலம்புரி அம்மன் கோயிலிலும், 26 ஆம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு செப்பறை அழகியகூத்தா் நடராஜா் கோயிலிலும் வெங்கடேஷ் நாராயணனின் உபன்யாசம் நடைபெறும்.

