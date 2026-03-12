Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
திருநெல்வேலி

பாஜக சாா்பில் பன்னீா் தெளிக்கும் போராட்டம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 9:30 pm

Syndication

திருநெல்வேலி மாநகராட்சியைக் கண்டித்து, பாஜக சாா்பில் பன்னீா் தெளிக்கும் போராட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி 27- ஆவது வாா்டு ஸ்ரீ கரியமாணிக்கப் பெருமாள் கோவில் சந்நிதி தெரு,தெற்கு ரத வீதி மற்றும் தினசரி நூற்றுக்கணக்கான பொது மக்கள் வந்து செல்லும் ரேஷன் கடை வாசல் ஆகிய இடங்களில் வடிகாலில் கழிவு நீா் தேங்கி துா்நாற்றம் வீசி வருவதை கண்டித்து இப்போராட்டம் நடைபெற்றது.

அக்கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் பாலாஜி கிருஷ்ணசுவாமி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் சுப்புலட்சுமி, மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் ஆனந்தராஜ், முன்னாள் மாவட்ட பொதுச் செயலா் முத்துகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

படவரி ற்ஸ்ப்12க்ஷத்ல்

நூதனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினா்.

டிரெண்டிங்

ஆலங்குளத்தில் தவெக ஆா்ப்பாட்டம்

ஆலங்குளத்தில் தவெக ஆா்ப்பாட்டம்

நாகா்கோவிலில் மருத்துவப் பணியாளா்கள் காத்திருப்புப் போராட்டம்

நாகா்கோவிலில் மருத்துவப் பணியாளா்கள் காத்திருப்புப் போராட்டம்

பாஜக தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டம்

பாஜக தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டம்

பேராசிரியா்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்

பேராசிரியா்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு