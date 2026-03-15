திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான இரா.சுகுமாா்.
திருநெல்வேலியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியது:
இந்திய தலைமை தோ்தல் ஆணையத்தால் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்- 2026 அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, வேட்புமனு தாக்கல் இம் மாதம் 30 ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. 7 ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனையும், வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெற கடைசி நாளாக 9 ஆம் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குப் பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது.
வாக்காளா் பட்டியல்: இம்மாவட்டத்தில் 23-2-2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளா் பட்டியலின்படி 5 தொகுதிகளில் மொத்தம் 12 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 264 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். தோ்தல் ஆணைய வழிகாட்டுதலின்படி நடைபெற்ற தொடா் திருத்தப் பணிகள் காரணமாக இன்றைய நிலவரப்படி 12 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 47 வாக்காளா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா்.
திருநெல்வேலி தொகுதியில் 2,74,351 வாக்காளா்களும், அம்பாசமுத்திரம்-2,26,525, பாளையங்கோட்டை-2,55,548, நான்குனேரி-2,55,420, ராதாபுரம்-2,45,203 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
வாக்காளா் பெயா் சோ்க்க வாய்ப்பு: தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடையும் நாளான 6-4-2026 ஆம் தேதிக்கு 10 நாள்கள் முன்பு வரை வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் வாக்காளா்கள் பெயா் சோ்த்தல், திருத்தம் தொடா்பான மனுக்கள் பெறப்படும். திருநெல்வேலி தொகுதியில் 386 வாக்குச்சாவடிகள், அம்பாசமுத்திரம்-321, பாளையங்கோட்டை-296, நான்குனேரி-349, ராதாபுரம்-326 வாக்குச்சாவடிகள் என மொத்தம் 1678 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.
இம் மாவட்டத்தில் 294 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளும், 4 கவனிக்கத்தக்க வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன. இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் மத்திய அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருந்து 188 அலுவலா்கள் நுண் பாா்வையாளா்களாக நியமிக்கப்பட உள்ளனா்.
8054 அரசு பணியாளா்கள் தோ்தல் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனா். வாக்குப் பதிவுக்காக 2195 கட்டுப்பாட்டு கருவி, 4056 வாக்குப்பதிவு கருவி, 2836 விவி பேட் கருவி ஆகியவை முதல்கட்ட பரிசோதனைகள் முடிக்கப்பட்டு தயாா் நிலையில் திருநெல்வேலியில் உள்ள கிட்டங்கியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
சுவா் விளம்பர கட்டுப்பாடு:
அரசு வளாகம் கட்டடங்களில் உள்ள அரசியல் கட்சி விளம்பரங்கள், சுவா் விளம்பரங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் அகற்றப்பட வேண்டும். பொது வளாகம், பேருந்து நிறுத்தம், ரயில் நிலையம், பாலங்கள், மின்கம்பங்கள், உள்ளாட்சிக்குள்பட்ட கட்டடங்களில் உள்ள அரசியல் கட்சி விளம்பரங்கள், சுவா் விளம்பரங்கள், பதாகைகள் போன்றவை 48 மணி நேரத்திற்குள் அகற்றப்பட வேண்டும். நகரப்பகுதிகளில் தனியாா் வளாக கட்டடங்களில் உள்ள அரசியல் கட்சி விளம்பரங்கள், சுவா் விளம்பரங்கள் கட்சிக் கொடிகள் 72 மணி நேரத்திற்குள் அகற்றப்பட வேண்டும். உள்ளாட்சிகளில் உள்ள வீடுகளில் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளரிடம் அனுமதி பெற்று சுவா் விளம்பரங்கள் செய்யலாம். நகா் பகுதிகளில் விளம்பரம் செய்ய அனுமதி இல்லை.
ஏற்கனவே அரசு அனுமதிப்பெற்று தொடங்கி வைக்கப்பட்ட திட்டங்கள் தொடா்ந்து செயல்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்படும். புதிய திட்டங்கள் தொடங்குவதற்கு அனுமதி இல்லை. அத்தியாவசிய இனங்களை பொருத்தமட்டில் தணிக்கை குழுவிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகே படைகலன் (அனுமதி பெறப்பட்ட துப்பாக்கி) வெளியே கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.
பரிசு பொருள் விநியோகம் கூடாது: தோ்தல் தொடா்பாக சுவரொட்டிகள், துண்டுப்பிரசுரம் மற்றும் தோ்தல் தொடா்பான விளம்பரங்களை உரிமையாளா்கள் அச்சிட்டு பிரசாரம் செய்யும்போது அதன் முன் பக்கத்தில் கண்டிப்பாக அச்சக உரிமையாளரின் பெயா் மற்றும் முகவரி மற்றும் பதிப்பகத்தாா் பெயா் மற்றும் முகவரி ஆகியவற்றினை படிக்கும் வகையில் தெளிவாக அச்சடிக்கப்பட வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செயல்படும் ஊடக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவிடம் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
அனைத்து திருமண மண்டபங்கள் மற்றும் கூட்ட அரங்குகளின் உரிமையாளா்களும் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் வரை தங்கள் மண்டபங்களில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தொடா்பான அழைப்பிதழ்களின் நகல்களை தினசரி நேரடியாகவோ, தபால் மூலமாகவோ தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா், உதவி தோ்தல் அலுவலா்களிடம் ஒப்படைக்கவேண்டும். திருமண மண்டபங்கள் மற்றும் கூட்ட அரங்குகளை அரசியல் கட்சியினா் பரிசு பொருள்கள் விநியோகம் செய்வதற்கு பயன்படுத்த அனுமதிக்கக் கூடாது.
பொதுமக்கள் புகாா் அளிக்க வாய்ப்பு: தோ்தல் நன்னடத்தை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமைதோறும் நடைபெறும் மக்கள் குறை தீா்க்கும் நாள் கூட்டம், மக்கள் தொடா்பு முகாம் மற்றும் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் ஆகிய திட்டங்கள் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள காலம் வரை நடைபெறாது. 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் தலா 3 குழுக்கள் வீதம் 24 மணிநேரமும் இயங்கக்கூடிய பறக்கும்படை மற்றும் நிலையான கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தோ்தல் நடத்தை விதிகளை கண்காணிக்க மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் இயங்கக் கூடிய தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தோ்தல் நடத்தை விதி மீறல்கள் தொடா்பாக பொது மக்கள் 1800-425-8373 மற்றும் 1950 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்களைத் தொடா்பு கொண்டும், தோ்தல் ஆணையத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள செயலி மூலமாகவும் புகாா் அளித்து தங்களது குறைகளை பதிவு செய்யலாம்.
திருநெல்வேலி தொகுதி கட்டுப்பாட்டு அறையை 0462-2501333 என்ற எண்ணிலும், அம்பாசமுத்திரம்-04634-250348, பாளையங்கோட்டை-0462-2329328, நான்குனேரி-8667369165, ராதாபுரம்-04637-252122 என்ற எண்களிலும் தொடா்பு கொள்ளலாம். கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் இம் மாவட்டத்தில் 67.60 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இப்போதைய தோ்தலில் வாக்குசதவிகிதத்தினை அதிகரிக்க தேவையான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் தோ்தல் ஆணைய விதிமுறைகள் அறிவுரைகளை பின்பற்றி ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையை ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் பாா்வையிட்டாா். அப்போது, திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் துரை, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) அனிதா, (தோ்தல்) சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
