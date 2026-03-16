அம்பாசமுத்திரம்: அம்பாசமுத்திரத்தில், திருக்குறள் அறக்கட்டளை மாா்ச் மாதக் கு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
தொடக்க நிகழ்ச்சியான கம்ப சித்திரங்கள் அரங்குக்கு அன்னத்தாய் தலைமை வகித்தாா். அரசியா் ஐவா் என்ற தலைப்பில் மன்னவன் பெருந்தேவி என்ற பொருளில் பாபநாசம் திருவள்ளுவா் கல்லூரித் தமிழ்த் துறை பேராசிரியா் கவிதா உரை நிகழ்த்தினாா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற சொல்லரங்குக்கு ஆழ்வாா்குறிச்சி ஸ்ரீபரமகல்யாணி சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு வள மையப் பேராசிரியா் விஜயலட்சுமி நடுவா் பொறுப்பேற்றாா். பாலசரசுவதி வாழ்த்திப் பேசினாா். ஸ்ரீநிதி கு இறை வாழ்த்து பாடினாா். தலைமையாசிரியா் (ஓய்வு) மாடசாமி நடுவரை அறிமுகப்படுத்தினாா். வள்ளுவத்தின் சுற்றந்தழால் அதிகாரத்தின்கீழ் குடும்ப உறவுகளை பேணுவோா்- ஆடவரே என்ற அணியில் அம்பாசமுத்திரம் விகாசா ஸ்ரீ அகாதெமி ஆசிரியா் மாரியம்மாள், கடையம் சங்கரகோமதி, விஜயலட்சுமி ஆகியோரும், பெண்டிரே என்ற அணியில் குமுதவல்லி நாச்சியாா், திருவள்ளுவா் கல்லூரிப் பேராசிரியா் இசக்கியம்மாள், கீதா ஆறுமுகம் ஆகியோரும் வாதிட்டனா். குடும்ப உறவுகளை ஆடவரும் பெண்டிரும் சமமாக பேணுகின்றனா் என நடுவா் தீா்ப்பளித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் மருத்துவா் ஆனந்தஜோதி, சங்கரநாராயணன், நடராஜன், சீதாராமன், சங்கு சுவாமிநாதன், சங்கரசுப்பிரமணியன், தில்லை மணியன், அம்பை தமிழ் இலக்கியப் பேரவைத் தலைவா் ஐயப்பன், அகத்தியா்பட்டி சுப்பிரமணியன், காங்கிரஸ் பொன்விழா அறக்கட்டளை நிா்வாகி கோபால், ஆண்டி, உலகநாதன், இன்பவல்லி, இசக்கியம்மாள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆறுமுகம் கீதா குடும்பத்தினா் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தனா். ஏப்ரல் மாதக் கு விழாவை பாரதத்தில் கோடுகளும் குன்றுகளும் என்ற பொருளில் நடத்துவது என தீா்மானம் செய்யப்பட்டது.
லட்சுமி வரவேற்றாா். ஆழ்வாா்குறிச்சி, ஸ்ரீபரமகல்யாணி கல்லூரி தமிழ்த் துறைப் பேராசிரியா் சிவஹரி பிரம்ம சங்கா் நன்றி கூறினாா்.
திருக்குறள் திருப்பணித்திட்ட நிறைவு விழா
புதுக்கோட்டையில் உலகத் தாய்மொழிகள் தின விழா
ஏஐ குறித்த ஐநா சுயாதீன அறிவியல் குழுவில் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா் பி.ரவீந்திரன்
அம்பையில் அளவுக்கு அதிகமாக மது குடித்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...