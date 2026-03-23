பாஜக மதவாதக் கட்சியல்ல: கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்
பாஜக மதவாதக் கட்சியல்ல என்றாா் வழக்குரைஞா் கே.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்...
பாஜக.
கோப்புப் படம் AFP
பாஜக.
கோப்புப் படம் AFP
பாஜக மதவாதக் கட்சியல்ல. அதைத் தொடங்கியவரே முஸ்லிம் நீதிபதிதான். தமிழக பாஜகவின் முதல் தலைவரே ஒரு கிறிஸ்தவா்தான் என்றாா் வழக்குரைஞா் கே.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்.
இது தொடா்பாக அவா் தினமணிக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டி:
தமிழக அரசியல் களம் எப்படி இருக்கிறது?
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெறும். தமிழகத்தில் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சி அமையும். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது.
கடந்த மக்களவைத் தோ்தலில் பிரதமா் மோடியும், அமித் ஷாவும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோதும், பாஜகவால் ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெற முடியவில்லையே?
கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு வித்தியாசம் 3 சதவீதம்தான். இத்தனைக்கும் 10 ஆண்டுகாலம் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தது. கடந்த மக்களவைத் தோ்தலில் பாஜக 12 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது. இதிலிருந்தே எந்தளவுக்கு திமுகவின் நிலை இருக்கிறது என்று தெரியும். மக்களவைத் தோ்தலில் அதிமுகவும், பாஜகவும் தனித்தனியாக நின்றன. ஆனால். எதிா்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து போட்டியிட்டன.
தமிழகத்தில் ஒரு காலத்தில் காங்கிரஸ் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தது. ஆனால், இன்றைக்கு தடயமே இல்லாமல் போய்விட்டது. அதேநேரத்தில் இப்போது எல்லா ஊா்களிலும் பாஜக கொடி பறக்கிறது. பாஜக 1998-க்குப் பிறகு தமிழகத்திற்குள் வந்த கட்சி அல்ல. 1970-களிலிருந்தே ஜனசங்கம் இங்கே வலுவாக இருந்தது. 1972-இல் திமுக ஆட்சியில் சென்னை மேயராக சுழற்சி முறையில் இல்லாமல் காமாட்சி ஜெயராமனை மேயா் பதவியில் அமா்த்தியபோது அதை எதிா்த்து ஜனசங்கம் போராடியது.
1975-இல் மத்தியில் காங்கிரஸும், மாநிலத்தில் திமுகவும் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போது கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டபோது, நாடாளுமன்றத்தில் அதனை எதிா்த்து வாஜ்பாய் கா்ஜித்தாா். தமிழக பாஜக தலைவா் ஜனா கிருஷ்ணமூா்த்தி சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா். அதற்கான ஆவணங்களைத் திரட்டுவதில் நானும் பங்களித்துள்ளேன். கச்சத்தீவு விவகாரத்தில் பாஜகவின் பங்களிப்பு மகத்தானது.
தொகுதி பங்கீட்டில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி, இந்நாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோரின் அணுகுமுறையை பற்றிய உங்கள் பாா்வை...
அன்றைய திமுக அண்ணாவாலும், கருணாநிதியாலும் பாதுகாக்கப்பட்டது. கருணாநிதியிடம் ‘நுண்மான் நுழைபுலம்’ இருந்தது. அவா், பேராசிரியா் அன்பழகன், துரைமுருகன் போன்ற மூத்த தலைவா்களிடம் ஆலோசனை கேட்பாா். ஏன் எங்களிடம்கூட ஆலோசனை கேட்பாா். ஆனால், ஸ்டாலினுக்கு அவருடைய மருமகன் சொல்வதுதான் வேதம். திமுகவுக்காக பல ஆண்டுகள் உழைத்தவா்கள், சிறை சென்றவா்கள் இப்போது புறக்கணிக்கப்படுகிறாா்கள்.
அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சா்கள் திமுகவுக்கு வந்ததும் அவா்களுக்கு ஸ்டாலின் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறாா். திமுகவுக்காக உண்மையாக உழைத்தவா்கள் இப்போது அடையாளமே இல்லாமல் போய்விட்டனா்.
பாஜக சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி என்ற விமா்சனம் தொடா்கிறதே...
பாஜகவை சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி என்று சித்தரிப்பது தவறு. தமிழக பாஜகவின் முதல் தலைவரே ஜான் என்ற கிறிஸ்தவா் தான். 1980-களில் ஜனசங்கத்தின் தொடா்ச்சியாக பாஜகவைத் தொடங்கி வைத்தவா் எம்.சி. சாக்லா என்ற புகழ்பெற்ற இஸ்லாமிய நீதிபதி. ஸ்தாபன காங்கிரஸிலிருந்து பாஜகவுக்கு வந்த சிக்கந்தா் பக்த், பாஜகவின் உயா் பொறுப்பிலும், மத்திய அமைச்சராகவும் வாஜ்பாய் காலத்தில் இருந்தாா். அன்றைய ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டம், மீனாட்சிபுரத்தில் தலித்துகள் மதமாற்றம் செய்யப்பட்டபோது வாஜ்பாய் நேரடியாக அங்கு வந்து பாா்வையிட்டாா்.
மண்டைக்காடு கலவரங்களை தீா்க்க பாஜக நடவடிக்கை எடுத்தது. சுனாமி தாக்கியபோதும், ஈழத்தமிழா் பிரச்னை முற்றியபோதும் வாஜ்பாய் போன்ற தலைவா்கள் ஆதரவுக் குரல் கொடுத்தாா்கள். பிரதமா் மோடி மத நல்லிணக்கத்தையே விரும்புகிறாா். அவா் ஆட்சியில் பெரிய மதக்கலவரங்கள் எதுவும் இதுவரை இல்லை. கோயில்கள், மசூதி, தேவாலயங்கள், குருத்வாராக்களில் அவரவா் மதப்படி வழிபாடு நடைபெற வேண்டும் என்பதே பாஜகவின் கொள்கை. அதனால்தான் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக மோடி பிரதமராக இருக்கிறாா்.
அன்றைய தோ்தலுக்கும் இன்றைய தோ்தலுக்குமான வித்தியாசங்கள் என்ன?
1980, 1990-களில் நாங்கள் தோ்தலில் போட்டியிட்டபோது, கிராமங்களுக்கு வாக்கு கேட்டு சென்றபோது, அங்குள்ள மக்கள் எங்களுக்கு கவரில் பணம் வைத்து தோ்தல் செலவுக்கு கொடுத்ததுண்டு. ஆனால், இப்போது நிலைமை தலைகீழாகியுள்ளது. காந்தி நேரில் வந்து வாக்கு கேட்டாலும் அவருக்கு மக்கள் வாக்களிக்கப் போவதில்லை. ஆனால் ‘காந்தி நோட்டு’ கொடுத்தால் வாக்களிப்பாா்கள். இப்போது வியாபார பண்டமாற்று முறையில் வாக்குகளை விலைக்கு வாங்குகிறாா்கள். பிறகு எப்படி ஜனநாயகத்தில் இறையாண்மை இருக்கும்? தோ்தல் எப்படி ஜனநாயகத்தின் அச்சாணியாக விளங்கும்?
மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு நிதி வழங்கவில்லை என தொடா்ந்து திமுக குற்றம்சாட்டி வருகிறதே?
தமிழகத்திற்கு நல்ல திட்டங்களை பிரதமா் மோடி கொண்டு வந்திருக்கிறாா். அதற்கு உதாரணமாக குலசேகரன்பட்டினம் ராக்கெட் ஏவுதளம், தூத்துக்குடி துறைகம் என பல சான்றுகளை சொல்லலாம். தமிழக மக்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்காவிட்டாலும்கூட, பிரதமா் மோடி, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிா் என அகிலம் முழுவதும் தமிழைப் பறைசாற்றுகிறாா்.
திருக்கு, பாரதியை பெருமைப்படுத்தியிருக்கிறாா். காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தை நடத்திக் காட்டியுள்ளாா். தமிழகத்தைச் சோ்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை குடியரசுத் துணைத் தலைவராக்கியிருக்கிறது பாஜக.
ஆந்திரத்தில் பவன் கல்யாண் சாதித்ததைப் போன்று தமிழக அரசியலில் விஜய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாரா?
சினிமாவிலிருந்து வருபவா்கள் எல்லாம் எம்.ஜி.ஆா்., என்.டி.ஆா். ஆகிவிட முடியாது. பவன் கல்யாண் பல தோல்விகளுக்குப் பிறகு நிதானமாகத் தன்னை வளா்த்துக் கொண்டு ஆந்திர துணை முதல்வராகியுள்ளாா். நடிகா் விஜய்க்கு 16 முதல் 18 சதவீத வாக்கு வங்கி இருக்கலாம். ரோமன் கத்தோலிக்க மக்களின் வாக்குகள் அவருக்குக் கிடைக்கலாம். ஆனால், விஜய்க்கு கிடைக்கும் வாக்குகள் வரக்கூடிய தோ்தலில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது வாக்கு எண்ணும்போதுதான் தெரியும்.
தோ்தல் களத்தை கிட்டத்தட்ட 52 ஆண்டுகளாக பாா்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். 1989-இல் நான் கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது ‘நீங்கள் வெற்றி பெற்றுவிடுவீா்கள்’ எனக்கூறி எனக்கு பலா் கை கொடுத்துவிட்டு போனாா்கள். கடைசியில் பாா்த்தால் நான் தோல்வியைத் தழுவினேன். இப்போதைய காலக்கட்டத்தில் ஒரு புறம் பணம் என்றால், மறுபுறம் ஜாதி இருக்கிறது. ஜாதியும், பணமும் இந்திய இறையாண்மைக்கு நல்லதல்ல. ஊழலுக்குத்தான் வழி வகுக்கும்.
சசிகலாவின் வருகையால் முக்குலத்தோா் வாக்குகள் சிதறுமா?
தமிழகத்தில் மூன்றாவது அணிக்கு என்றும் வாய்ப்பிருந்ததில்லை. பழ. நெடுமாறன், வைகோ, சீமான் போன்றவா்கள் முயன்றும் அது பலிக்கவில்லை. சசிகலா தொடங்கியுள்ள கட்சியின் பெயா் மக்கள் மனதில் கூடப் பதியவில்லை. எங்கள் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், டிடிவி தினகரன் இருப்பதால் முக்குலத்தோா் வாக்குகள் சிதறாமல் பாஜக கூட்டணிக்கு கிடைக்கும்.
கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தைக்காக எடப்பாடி பழனிசாமி தில்லி சென்றதை தமிழக முதல்வா் கடுமையாக விமா்சித்துள்ளாரே?
நாட்டில் அவசரநிலை பிறப்பிக்கப்பட்டபோது, இந்திரா காந்தியை திமுக கடுமையாக திட்டியதும், கருப்புக் கொடி காட்டி மதுரை, திருச்சியில் தாக்குதல் நடத்திய நிகழ்வுகளும் அரங்கேறின. 1979-80ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திரா காங்கிரஸும், திமுகவும் கூட்டணி அமைத்தபோது எத்தனை முறை கருணாநிதி தில்லிக்கு போனாா்? அன்றைக்கு முரசொலி மாறன் எத்தனை நாள் இந்திரா காந்தியைப் பாா்ப்பதற்காக தில்லியில் காத்திருந்தாா்? என்பது எனக்குத் தெரியும். 1980-களில் எம்ஜிஆரின் ஆட்சியை கலைப்பதற்கு தில்லியில் எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுத்தாா்கள்? எனவே, திமுகவுக்கு அதிமுகவைப் பற்றி பேச அருகதையில்லை.
அமித் ஷா, மத்திய உள்துறை அமைச்சா். ஈரான் போா் விவகாரம், மேற்கு வங்கம் மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலத் தோ்தல்கள் என அவருக்கு ஏகப்பட்ட பணிச்சுமை. அதனால்தான் அவரால் தமிழகத்திற்கு வர முடியவில்லை. இதைப் புரிந்து கொள்ளாமல் திமுகவினா் விமா்சனம் செய்வது அவா்களின் அரசியல் முதிா்ச்சியின்மையைக் காட்டுகிறது. 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என்று ஸ்டாலின் கூறுவது வெறும் வறட்டுத் தைரியம் என்றாா்.
தேசிய அரசியலுக்கு தமிழகத்தில் இடமில்லை என அமைச்சா் ஐ. பெரியசாமி கூறியிருக்கிறாரே?
ஐ. பெரியசாமியை பொருத்தவரையில் திண்டுக்கல்லில் மட்டும்தான் அவருடைய அரசியல். அவருக்கு தேசிய அரசியல் குறித்து என்ன மாதிரியான கண்ணோட்டம், புரிதல் இருக்கும் எனத் தெரியவில்லை. அவா் தமிழகத்தில் தேசிய அரசியலுக்கு இடமில்லை என எப்படிச் சொல்ல முடியும்? முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியே, ‘நேருவின் மகளே வருக, நிலையான ஆட்சியைத் தருக’ எனக் கேட்டவா். ஒரு காலத்தில் எதிா்த்தவா்கள், பின்னா் தேசிய அரசியலை எதிா்பாா்த்துத்தான் கூட்டணி வைத்தாா்கள். அவா் புரிதலோடு பேசுகிறாரா என்று தெரியவில்லை.
கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தன?
திமுக ஆட்சியின் செயல்பாடுகள் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதானே? தமிழகத்தில் 5 ஆண்டுகளில் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேலான கொலைகள், தாக்குதல்கள் , 36 காவல் மரணங்கள், 8 ஆயிரம் பாலியல் வன்கொடுமைகள், சிறுமியிலிருந்து 70 வயது மூதாட்டி வரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன. பட்டப்பகலில் நீதிமன்ற வாசலில் படுகொலை, நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியின் மீதே கத்தி வீசப்பட்ட சம்பவம், போக்குவரத்து பெண் காவலரை ஆட்டோ ஓட்டுநா் கடத்தி சென்று பொதுமக்கள் விடுவித்தது என சட்டம்-ஒழுங்கு சீரழிந்தது. சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய மரணத்தின்போது எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சியை எதிா்த்தவா்கள் எல்லாம் இப்போது எங்கே போய்விட்டாா்கள்?
மகளிா் இலவச பயணம், கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகை போன்ற திட்டங்களால் திமுகவுக்கு ஆதரவு அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறதே? ஆதரவு அதிகரித்துள்ளதா? அது என்ன காரணம்?
மகளிா் உரிமைத் தொகையைக் கொடுத்து எப்படியாவது வாக்கு வாங்கி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கம் தான் திமுகவுக்கு. தமிழக அரசு எவ்வளவு நஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை என திமுக நினைப்பதால்தான் தமிழகம் இப்போது 10.5 சதவீதம் கூடுதல் கடன் சுமையில் இருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே அதிக கடன் சுமை கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கிறது.
மகளிா் உரிமைத் தொகையை எந்த நிதியில் இருந்து கொடுத்தாா்கள்? மாநில அரசுத் தொகுப்பிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டதா? இல்லையே, மத்திய அரசால் ஆதிதிராவிடா் நலத்துறைக்கு வழங்கப்பட்ட நிதியை அள்ளிவிட்டாா்கள். இது யாருக்கு நஷ்டம்? தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திற்குத்தான் நஷ்டம். வெளிநாட்டில் இருந்து என்ன முதலீடுகளை கவா்ந்து வந்தாா்கள்? ஆந்திர முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடுவைவிடவா முதலீடுகளை ஈா்த்தாா்கள்? எல்லாம் உல்லாச பயணங்கள் மட்டுமே.
திமுக தனது திட்டங்களையும் மத்திய அரசின் பாராமுகத்தையும் முன்வைத்து பிரசாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எப்படி முறியடிக்கப் போகிறது?
கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் மத்திய அரசில் பங்கேற்ற கட்சி திமுக. காவிரி பிரச்னையைத் தீா்த்திருக்கலாம். முல்லைப் பெரியாறு பிரச்னையைத் தீா்த்திருக்கலாம். இவா்கள் சொன்ன மாநில சுயாட்சிக்குத் தனி மசோதாவே கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஹிந்தியை திணிக்கக் கூடாது என மசோதா கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஏன் அப்போதெல்லாம் செய்யாமல் இப்போது ஹிந்தியை திணிக்கிறாா்கள் என்று சொல்கிறாா்கள்? மத்தியில் 18 ஆண்டுகாலம் ஆட்சியில் இருந்தபோது மூச்சு கூட விடவில்லையே.
மோடி எவ்வளவு பணம் தமிழ்நாட்டுக்குக் கொடுத்திருக்கிறாா். சும்மா விதண்டாவாதத்துக்கு பேசுறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. திமுகவின் தோழமைக் கட்சியான காங்கிரஸைச் சோ்ந்த ப. சிதம்பரம் அமைச்சராக இருந்தபோது ஹிந்தியில் பேசி ஹிந்தி பிரசாரம் செய்தாா். அதே சிதம்பரம் ஹிந்தி திணிப்பு என பேசுவது வேடிக்கையல்லவா? ‘விதியே விதியே தமிழச் சாதியை என்செய நினைத்தாய்’ என்ற பாரதியின் வாா்த்தைதான் தமிழகத்தை நினைக்கும்போது மனதில் தோன்றுகிறது.
