நான்குனேரி தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
தவெக கொடி.
கோப்புப் படம்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:35 pm
ரெட்டியாா்பட்டி வெ. நாராயணன் (58)
கல்வித் தகுதி: எஸ்.எஸ்.எல்.சி.
ஜாதி: இந்து நாடாா்
பெற்றோா்: வெட்டும்பெருமாள் -வேலம்மாள்
கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுக சாா்பில் 2019 இல் நான்குனேரி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட்டு வென்றவா். தற்போது தவெக அடிப்படை உறுப்பினா்.
குடும்பம்: மனைவி பவளச்செல்வி, மகன்- வெங்கடேஷ்வர நாராயணன் சேட், மகள்கள்- அக்ஷயா வா்ஷினி, பிரியா.
தொடர்புடையது
