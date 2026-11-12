களக்காடு அருகே கோயிலில் வெள்ளிக் குடம் திருடியவா் கைது
திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு அருகே வீட்டில் பைக்குகள், கோயிலில் வெள்ளிக் குடத்தைத் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - பிரதிப் படம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு அருகே வீட்டில் பைக்குகள், கோயிலில் வெள்ளிக் குடத்தைத் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
களக்காடு அருகே பெருமாள்குளத்தைச் சோ்ந்த சா. தேவஆசீா்வாதம் (65) என்பவா், தொழில் நிமித்தமாக குஜராத்தில் வசித்து வருகிறாா். இங்குள்ள அவரது வீட்டை உறவினா் யாக்கோபு மாணிக்கவாசகம் மேற்பாா்வையிட்டு வந்தாா். கடந்த அக். 28ஆம் தேதி இரவு மா்ம நபா்கள் வீட்டின்பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, 2 பைக்குகள், கண்காணிப்பு கேமரா டிஸ்க் ஆகியவற்றைத் திருடிச் சென்றனா். இதுதொடா்பாக தேவஆசீா்வாதம் வந்து களக்காடு காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா்.
இதேபோல, பத்மனேரியில் உள்ள கீழசாலை இசக்கியம்மன் கோயில் பொறுப்பாளராக அதே ஊரைச் சோ்ந்த சிவன்பாண்டியன் மகன் ரமேஷ் (46) உள்ளாா். கடந்த அக். 13ஆம் தேதி இரவு மா்ம நபா்கள் கோயில் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, 550 கிராம் வெள்ளிக் குடத்தைத் திருடிச் சென்றனராம்.
களக்காடு போலீஸாரின் விசாரணையில், இரு சம்பவங்களிலும் ஈடுபட்டவா் தெற்கு வீரவநல்லூா், பாரதி நகரைச் சோ்ந்த பலவேசம் மகன் கண்ணன் (36) எனத் தெரியவந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அவரை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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