சுருக்குமடி வலைகளை அனுமதிக்காவிட்டல் கடலில் மீன் பிடிக்கும் போராட்டம்: செ. ராபா்ட் புரூஸ் எம்.பி.
திருநெல்வேலியில் மீனவா்களுடன் செய்தியாளா்களை சந்தித்த மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராபா்ட் புரூஸ்.
திருநெல்வேலியில் மீனவா்களுடன் செய்தியாளா்களை சந்தித்த மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராபா்ட் புரூஸ்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவா்கள் சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்த அனுமதிக்காவிட்டால் கடலில் இறங்கி மீன் பிடிக்கும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உவரி, கூட்டப்பனை, கூடுதாழை உள்ளிட்ட 10 மீனவ கிராம மக்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வருகின்றனா்.
இவா்கள் சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தி தொழில் செய்வதால் சாதாரண வலை வைத்து மீன் பிடிக்கும் மீனவா்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாக புகாா் எழுந்தது.
இதையடுத்து சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தினால் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருநெல்வேலி மாவட்ட மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநா் அறிவித்தாா்.
அதிகாரிகளின் இந்த உத்தரவுக்கு உவரி உள்ளிட்ட மீனவ கிராம மக்கள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் மீன்களையும், சுருக்குமடி வலைகளையும் போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் அதிகாரிகள் கடந்த வியாழக்கிழமை பறிமுதல் செய்ய முயன்றனா். இதனால் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது.
இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சுமாா் 500-க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் பாளையங்கோட்டை என்ஜிஓ காலனியில் திருநெல்வேலி மக்களவை உறுப்பினா் அலுவலகத்திற்கு திரண்டு வந்தனா். தொடா்ந்து அவா்கள் தங்களது கோரிக்கைகள் குறித்து மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராபா்ட் புரூஸிடம் முறையிட்டனா்.
அதைத் தொடா்ந்து அவா்செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மீன்பிடி தொழில் செய்யும் மீனவா்களின் வாழ்வாதார பிரச்னை சம்பந்தமாக ஆயிரக்கணக்கான மீனவா்கள் என்னை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளனா். கடந்த 2000-மாவது ஆண்டில் அரசாணை 40-ன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, மீன்வளத்துறை சாா்பில் சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது, பிளாஸ்டிக் வலைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. எனினும், சுமாா் 26 ஆண்டு காலமாக மீனவா்கள் நாட்டுப் படகில் செல்லும்போது சாதாரண வலைகளையும், சுருக்குமடி வலைகளையும் பயன்படுத்தி மீன் பிடித்து தொழில் செய்து வந்துள்ளனா்.
இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியான உதவி இயக்குநரின் சுற்றறிக்கை மீனவா்களை அதிா்ச்சி அடைய செய்துள்ளது. சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்துவதை காட்டிலும் அதை படகில் வைத்திருந்தாலே அந்த படகை பறிமுதல் செய்து தொழிலை முடக்கம் செய்து விடுவோம். அதன் மூலமாக பிடித்த மீன்களை பறிமுதல் செய்து விடுவோம். அந்த மீன்களை வாகனத்தில் ஏற்றி விற்பனைக்கு எடுத்துச் சென்றால் சம்பந்தப்பட்ட வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்து அதன் உரிமையாளா் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநா் இவ்வாறு தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கு கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது போன்ற அதிகாரிகள் இந்த அரசுக்கு அவப்பெயா் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகின்றனா். கடந்த 26 ஆண்டுகளாக மீனவா்கள் எந்தவித பிரச்னையும் இல்லாமல் மீன் பிடித்து வந்த நிலையில் தற்போது திடீரென அதிகாரிகள் கெடுபிடி காட்டுவது அவா்களது தொழிலை பாதிக்கும். இது தொடா்பாக தலைமைச் செயலரை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளேன்.
மீனவா்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க அதிகாரிகள் மீனவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த வேண்டும்.
இது தொடா்பாக முதல்வரையும் சந்தித்து பேசுவதற்கு நேரம் கேட்டுள்ளேன். வரும் 24-ஆம் தேதி வரை மீனவா்கள் பொறுமையுடன் இருப்பாா்கள். அதற்குள் உரிய முடிவினை அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறும் பட்சத்தில் எனது தலைமையில் திருநெல்வேலி மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா்கள், திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவா்களுடன் கடலுக்குள் சென்று மீன் பிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றாா்.
அப்போது, மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் வழக்குரைஞா் ராமேஸ்வரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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