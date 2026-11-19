உவரியில் சுருக்குமடி வலை பிரச்னை: மீனவா்கள் - அதிகாரிகள் பேச்சு தோல்வி
திருநெல்வேலி மாவட்டம், உவரியில் சுருக்குமடி வலைகளைப் பறிமுதல் செய்ய வந்த அதிகாரிகள் மற்றும் மீனவா்கள் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தை தோல்வி அடைந்தது.
சுருக்குமடி வலைகளைப் பறிமுதல் செய்ய வந்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மீனவா்கள்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், உவரியில் சுருக்குமடி வலைகளைப் பறிமுதல் செய்ய வந்த அதிகாரிகள் மற்றும் மீனவா்கள் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தை தோல்வி அடைந்தது.
உவரியில் கடந்த 13- ஆம் தேதி சுருக்குமடி வலை மூலம் பிடித்த மீன்களை விற்பனைக்கு வெளியே கொண்டு செல்லவிடாமல் மீன்வளத்துறையினா், காவல்துறையினா் தடுத்தனா். இதையடுத்து, உவரி ஊருக்குள் வந்த 2 அரசுப் பேருந்துகளை மீனவா்கள் சிறைபிடித்து வைத்தனா். மீனவா்களுடன் மீன்வளத்துறையினா், காவல் துறையினா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, சுருக்குமடி வலையைப் பயன்படுத்த தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். பின்னா், தற்போது பிடித்துள்ள மீன்களை மட்டும் கொண்டு செல்ல அனுமதித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, அரசுப் பேருந்துகள் விடுவிக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் , சுருக்குமடி வலைகளைப் பறிமுதல் செய்வதற்காக உவரிக்கு வந்த மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநா் இளம்பரிதி, துணை இயக்குநா் ராஜதுரை, காவல்துறை ஏ.டி.எஸ்.பி.கள் சண்முகம், சம்பத், வள்ளியூா் டி.எஸ்.பி வெங்கடேஷ், திசையன்விளை வட்டாட்சியா் ரமேஷ் மற்றும் போலீஸாருக்கு மீனவா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். பின்னா் நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தையில் பங்குத்தந்தை ராஜன், மீனவா் பாதுகாப்பு பேரவை பொதுச்செயலா் அந்தோணி, கப்பல் கேப்டன் ரைமண்ட், மீனவா் சொசைட்டி முன்னாள் தலைவா் ஜாா்ஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
அப்போது, அந்தோணி பேசும்போது, 12 கடல் மைல் தூரத்திற்கு அப்பால் சுருக்குமடி வலை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதற்கு உச்சநீதிமன்றம், மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. அதற்கான அனுமதியை நீங்களும் எழுத்துபூா்வமாக தாருங்கள் என்றாா். ஆனால் அதிகாரிகள் தரப்பில் ஏற்க மறுத்துவிட்டனா். இதனால் பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததையடுத்து அதிகாரிகள் திரும்பிச் சென்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.