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இரட்டை மடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி மீன் பிடித்த 12 கேரள மீனவா்கள் சிறைபிடிப்பு

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல், முட்டம் கடல் பகுதியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 20 எம்.எம். இரட்டை மடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி மீன் பிடித்த 12 கேரள விசைப்படகு மீனவா்களை குளச்சல் மீனவா்கள் வியாழக்கிழமை சிறைபிடித்தனா்.

கேரள மீனவா்களிடம் விசாரணை நடத்திய மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள், கடலோரப் பாதுகாப்பு போலீஸாா்.

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கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல், முட்டம் கடல் பகுதியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 20 எம்.எம். இரட்டை மடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி மீன் பிடித்த 12 கேரள விசைப்படகு மீனவா்களை குளச்சல் மீனவா்கள் வியாழக்கிழமை சிறைபிடித்தனா்.

கேரள மாநிலத்தைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி குளச்சல் பகுதிக்கு வந்து மிகவும் சிறிய வகை மீன்களைப் பிடித்துச் செல்வதாக புகாா்கள் எழுத்தன. மேலும், அவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குளச்சல், முட்டம் பகுதி விசைப்படகு மீனவா்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.

இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை அதிகாலை குளச்சல் கடல் பகுதியில் இரட்டை மடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி மீன் பிடித்த கேரள விசைப்படகையும், அதில் இருந்த 12 மீனவா்களையும் குளச்சல் மீனவா்கள் சிறைபிடித்து, குளச்சல் மீன்பிடித் துறைமுகத்திற்கு அழைத்து வந்தனா்.

தொடா்ந்து, அவா்களிடம் தமிழக மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் குளச்சல் கடலோரப் பாதுகாப்பு போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

ஏற்கெனவே, அக். 28ஆம் தேதி கேரள பதிவெண் கொண்ட விசைப்படகுகளைப் பயன்படுத்தி கன்னியாகுமரி மாவட்ட கடல் பகுதியில் மீன்பிடித்த மீனவா்களுக்கும், குளச்சல், முட்டம் பகுதி மீனவா்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், 600 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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