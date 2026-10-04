மூலைக்கரைப்பட்டியில் பொதுமக்கள் நிதியுதவியுடன் 75 சிசிடிவி கேமராக்கள்
மூலக்கரைப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில், பொதுமக்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து 75 சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தியுள்ளனா்.
சிசிடிவி கேமரா - ANI
மூலக்கரைப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில், பொதுமக்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து 75 சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தியுள்ளனா். இதன் செயல்பாட்டை டிஐஜி திருநாவுக்கரசு சனிக்கிழமை தொடக்கி வைத்தாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், மூலக்கரைப்பட்டி காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட பகுதிகளில் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்காக ஊா் பொதுமக்கள் மற்றும் தன்னாா்வலா்கள் ஒன்றிணைந்து நிதி திரட்டினா். அந்த நிதியைக் கொண்டு முக்கிய வீதிகளில் மட்டும் 40 சிசிடிவி கேமராக்களை அவா்கள் பொருத்தியுள்ளனா்.
அதேபோல, உள்வாய், நாகல்குளம், சிந்தாமணி ஆகிய பகுதிகளிலும் சிசிடிவி கேமராக்களை அமைத்துள்ளனா். ஒட்டுமொத்தமாக இப்பகுதிகளில் 75 சிசிடிவி கேமராக்களை பொதுமக்களே வாங்கி நிறுவியுள்ளனா்.
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