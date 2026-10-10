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வடக்கன்குளத்தில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் தொடக்கம்

வடக்கன்குளம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்த எம்.எல்.ஏ. எஸ்.கே.கிறிஸ்டோபா்.

வடக்கன்குளம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்த எம்.எல்.ஏ. எஸ்.கே.கிறிஸ்டோபா்.

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வடக்கன்குளம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.

வடக்கன்குளம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு தங்க மோதிரத்தை எம்.எல்.ஏ. எஸ்.கே. கிறிஸ்டோபா் அணிவித்து ராதாபுரம் தொகுதியில் இத்திட்டத்தை தொடங்கிவைத்தாா். பின்னா் வள்ளியூா் வட்டாரத்தில் உள்ள துலுக்கா்பட்டி, பழவூா் உள்ளிட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த 9 குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம் அணிவித்தாா். இதில் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் கோலப்பன், செவிலியா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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