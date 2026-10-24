தென்காசியில் உலக விபத்து மீட்பு தின நாள்
முதலுதவி குறித்த செயல்முறை விளக்கத்தைப் பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங்.
தென்காசி மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் உலக விபத்து மீட்பு தின நாள் வெள்ளிக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
இதை முன்னிட்டு தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையம் மற்றும் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் பல்வேறு விபத்துகள் நிகழும் அவசர காலங்களில் உயிரைக் காக்கும் முதலுதவி முறைகள், அப்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து தீயணைப்புத் துறையினா், செஞ்சிலுவை சங்கத்தினா் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் பங்கேற்று, செயல்முறை விளக்கங்களைப் பாா்வையிட்டாா்.
மேலும், சாலை விதிகளை சரிவர கடைப்பிடிப்பது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன.
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