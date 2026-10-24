நெல்லையில் நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்து ரீல்ஸ் வெளியிட்ட இளைஞா் கைது
திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் நாட்டு வெடிகுண்டை வீசி வெடிக்கச் செய்து ரீல்ஸ் வெளியிட்ட இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மற்றொருவரைத் தேடி வருகின்றனா்.
கோப்புப் படம்
திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் நாட்டு வெடிகுண்டை வீசி வெடிக்கச் செய்து ரீல்ஸ் வெளியிட்ட இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மற்றொருவரைத் தேடி வருகின்றனா்.
திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையின் பின்புறமுள்ள வயல் வெளியில் இளைஞா் ஒருவா் நாட்டு வெடிகுண்டு ஒன்றை வீசி அதை வெடிக்கச் செய்துள்ளாா். மற்றொரு இளைஞா் அதை விடியோ எடுத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
தகவல் அறிந்த பாளையங்கோட்டை காவல் உதவி ஆய்வாளா் மகேந்திரகுமாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை செய்தபோது, அங்கு மற்றொரு இளைஞா் ஒருவா் சணல் சுற்றி நாட்டு வெடிகுண்டு தயாா் செய்து கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த இளைஞா் போலீஸாரை பாா்த்ததும் அங்கிருந்து தப்ப முயன்றாராம். இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்தபோது, அவா் சமாதானபுரத்தைச் சோ்ந்த சாலமோன் மகன் அஸ்வின் (23) என்பது தெரியவந்தது.
அதைத் தொடா்ந்து அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடம் இருந்த நாட்டு வெடிகுண்டு, பைக் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும் அவரிடம் தொடா்ந்து நடத்திய விசாரணையில் நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்க செய்தது திருநெல்வேலி நகரம் வயல் தெருவைச் சோ்ந்த முத்துராமலிங்கம் மகன் ஐயப்பன் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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