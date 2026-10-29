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தேனியில் தப்பியோடிய 3 கைதிகள் பாளை. மத்திய சிறைக்கு மாற்றம்

தேனி மாவட்டத்தில் தப்பியோடி மீண்டும் பிடிபட்ட கைதிகளில் 3 போ் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் வியாழக்கிழமை அடைக்கப்பட்டனா்.

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :

தேனி மாவட்டத்தில் தப்பியோடி மீண்டும் பிடிபட்ட கைதிகளில் 3 போ் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் வியாழக்கிழமை அடைக்கப்பட்டனா்.

தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து கடந்த 26 ஆம் தேதி 17 கைதிகள் தப்பினா். மலைப் பகுதிகளுக்குள் பதுங்கியிருந்த அவா்கள் அனைவரையும் போலீஸாா் மீண்டும் கைது செய்தனா். இந்நிலையில் தப்பிய கைதிகளில் மாற்றுத்திறனாளியான லிங்க பிரசாத் (25), ராஜ்குமாா், பிரவீன்குமாா் ஆகியோரை பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு பின்பு 3 கைதிகளும் பாளையங்கோட்டை சிறையில் வியாழக்கிழமை அடைக்கப்பட்டனா்.

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