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கோவையில் 2-வது நாளாகப் பனிமூட்டம்! மக்கள் அவதி!

பனிமூட்டத்தால் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டு வாகன ஓட்டிகள் பயணம்..

Fog

பனிமூட்டம் - video crop

Updated On :

கோவை மாநகரில் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இன்று அதிகாலை பரவலாகப் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது.

கோவை மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு கடந்த சில நாள்களாக கனமழை பெய்து வந்த நிலையில், கடந்த மூன்று நாள்களாக மழைப்பொழிவு குறைந்துள்ளது. அதேசமயம், வானிலை குளிர்ச்சியடைந்து காணப்படுகிறது. இதனால் இரவு முதல் அதிகாலை வரை குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், கோவை மாநகரின் உக்கடம், சுங்கம், சிங்காநல்லூர், ஒண்டிப்புதூர், பேரூர் சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை அடர்ந்த பனிமூட்டம் நிலவியது. இதன் காரணமாக, காலை நேரத்தில் வெளியே சென்ற பொதுமக்கள் பலர் ஸ்வெட்டர் அணிந்து சென்றனர்.

மேலும், பனிமூட்டத்தால் சாலைகளில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெளிவாகத் தெரியாத நிலையில், வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி பயணம் மேற்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து நிலவி வரும் குளிர்ச்சியான வானிலையால் கோவை மாநகரம் அதிகாலை நேரத்தில் பனிமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.

Fog in Coimbatore for the second consecutive day; residents face hardship!

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