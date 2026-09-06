‘பிரதமா் வேட்பாளா்: அனைத்துக் கட்சி தலைவா்களும் ராகுலுக்கே ஆதரவு’
2029 மக்களவைத் தோ்தலில் பிரதமா் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியே நிறுத்தப்பட வேண்டும் என அனைத்துக் கட்சி தலைவா்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனா் என்றாா் திருநெல்வேலி எம்.பி. சி. ராபா்ட் புரூஸ்.
ராபர்ட் புரூஸ்
2029 மக்களவைத் தோ்தலில் பிரதமா் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியே நிறுத்தப்பட வேண்டும் என அனைத்துக் கட்சி தலைவா்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனா் என்றாா் திருநெல்வேலி மக்களவை உறுப்பினா் சி. ராபா்ட் புரூஸ்.
இது தொடா்பாக திருநெல்வேலியில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: 2029 மக்களவைத் தோ்தலில் இந்தியா முழுவதும் பாஜகவை தவிா்த்து, மற்ற அனைத்துக் கட்சி தலைவா்களும் பிரதமா் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியின் பெயரையே கூறி வருகிறாா்கள்.
தவெகவினா், அக்கட்சியின் தலைவா் விஜய்யை பிரதமா் என்று சொல்வது அவா்களது தனிப்பட்ட விருப்பம். ஒவ்வொரு கட்சியினரும் தங்களது தலைவா் உயா்ந்தவா் என்று பேசுவது இயற்கையானது. அந்த வகையில் அவா்கள் பேசி இருக்கிறாா்கள் என்றாா்.
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