கன்னியாகுமரி
கிம்ஸ் ஹெல்த் மருத்துவமனையில் மாரத்தான் இலச்சினை வெளியீடு
சுங்கான்கடையில் உள்ள கிம்ஸ் ஹெல்த் மருத்துவமனையின் சாா்பில் நடைபெறவுள்ள மாரத்தான் சீசன்-2 இலச்சினை வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
சுங்கான்கடையில் உள்ள கிம்ஸ் ஹெல்த் மருத்துவமனையின் சாா்பில் நடைபெறவுள்ள மாரத்தான் சீசன்-2 இலச்சினை வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நாகா்கோவில் கிம்ஸ் ஹெல்த் மருத்துவமனையின் துணைத் தலைவா் கோபால் சுரேந்திரன், மாரத்தான் இலச்சினையையும், முழக்கத்தையும் வெளியிட்டாா். கிம்ஸ் ஹெல்த் சாா்பில் உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மாரத்தான் சீசன்-2 வரும் 2026, பிப். 22ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இதில் ஆண்கள், பெண்களுக்கு தனித்தனியாக 21 கி.மீ., 10 கி.மீ., 5 கி.மீ. என்ற 3 பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் தனித்தனி பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
மாரத்தான் போட்டி இயக்குநரும், இரைப்பை குடல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணருமான ரஜீஷ் செல்வ கணேசன், மருத்துவா்கள், நிா்வாக குழுவினா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.