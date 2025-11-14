கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

Published on

பேச்சிப்பாறை .. 43.63

பெருஞ்சாணி ... 68.03

சிற்றாறு 1 .. 9.15

சிற்றாறு 2 ... 9.25

முக்கடல் .. 24.10

பொய்கை .. 34.40

மாம்பழத்துறையாறு ... 42.90

மழைஅளவு:

-------

சிற்றாறு 2 அணை ... 18.80 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை.. 17.20 மி.மீ.

திற்பரப்பு ... 17 மி.மீ.

கன்னிமாா் .. 15.20 மி.மீ.

களியல் .. 15 மி.மீ.

குழித்துறை .. 14.40 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை .. 12.20 மி.மீ.

பாலமோா் .. 11.60 மி.மீ.

கொட்டாரம் .. 11 மி.மீ.

பூதப்பாண்டி .. 10.40 மி.மீ.

மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 10.20 மி.மீ.

ஆனைக்கிடங்கு ... 10 மி.மீ.

மயிலாடி ... 9.20 மி.மீ.

ஆரல்வாய்மொழி ... 8 மி.மீ.

முக்கடல் அணை .. 4.40 மி.மீ.

இரணியல் .. 4.20 மி.மீ.

நாகா்கோவில் .. 3.80 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை .. 2.40 மி.மீ.

அடையாமடை .. 2 மி.மீ.

புத்தன் அணை .. 1.60 மி.மீ.

சுருளோடு .. 1.60 மி.மீ.

