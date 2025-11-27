கன்னியாகுமரி
குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு
பேச்சிப்பாறை ...43.42
பெருஞ்சாணி ... 69.20
சிற்றாறு 1 ... 11.91
சிற்றாறு 2 ... 12.00
முக்கடல் ... 22.80
பொய்கை ... 29.50
மாம்பழத்துறையாறு ... 45.44
மழை அளவு
சுருளோடு .. 7.60 மி.மீ.
பேச்சிப்பாறை அணை .. 6.60 மி.மீ.
சிற்றாறு 2 அணை ...4.20 மி.மீ.
சிற்றாறு 1 அணை ... 4 மி.மீ.
பெருஞ்சாணி அணை ... 2.60 மி.மீ.
பாலமோா் .. 2.20 மி.மீ.
முக்கடல் அணை .. 2.10 மி.மீ.
புத்தன்அணை .... 2 மி.மீ.
மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 2 மி.மீ.
ஆனைக்கிடங்கு ... 2 மி.மீ.
பூதப்பாண்டி...1.20 மி.மீ.
