குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

பேச்சிப்பாறை ...43.42

பெருஞ்சாணி ... 69.20

சிற்றாறு 1 ... 11.91

சிற்றாறு 2 ... 12.00

முக்கடல் ... 22.80

பொய்கை ... 29.50

மாம்பழத்துறையாறு ... 45.44

மழை அளவு

சுருளோடு .. 7.60 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை .. 6.60 மி.மீ.

சிற்றாறு 2 அணை ...4.20 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை ... 4 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை ... 2.60 மி.மீ.

பாலமோா் .. 2.20 மி.மீ.

முக்கடல் அணை .. 2.10 மி.மீ.

புத்தன்அணை .... 2 மி.மீ.

மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 2 மி.மீ.

ஆனைக்கிடங்கு ... 2 மி.மீ.

பூதப்பாண்டி...1.20 மி.மீ.

