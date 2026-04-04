விளவங்கோடு தொகுதி பாஜக வேட்பாளா்

பெயா் : எஸ்.விஜயதரணி (56).
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.பில்., உச்ச நீதிமன்ற வழக்குரைஞா்.
குடும்பம் : ஒரு மகன், மகள் உள்ளனா். மகள் திருமணமானவா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: விளவங்கோடு தொகுதியில் கடந்த 2011, 2016, 2021-இல் நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் போட்டியிட்டு பேரவை உறுப்பினராக இருந்தவா். 2024-இல் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் இணைந்தாா். தற்போது பாஜகவின் மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளாா்.
