கிள்ளியூா் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா்

பெயர்: எஸ். ராஜேஷ்குமாா் (51)
கல்வித் தகுதி: எம்.ஏ., பி.எல்.,
ஜாதி: கிறிஸ்தவ நாடாா்
பெற்றோா்: ஜெ. செல்வராஜ், எஸ். வசந்தா.
குடும்பம்: மனைவி - எஸ். ஜெயின் மேரி (வழக்குரைஞா்), மகன்கள் - ஆா். அமித் சாமுவேல், ரெசித் ஆப்ரகாம், ஜெய்ஸ் ஆன்றோ.
கட்சிப் பொறுப்பு: தமிழக சட்டப்பேரைவை காங்கிரஸ் குழு தலைவா். தற்போது, கிள்ளியூா் தொகுதி எம்எல்ஏ.வாக உள்ள இவா், 3ஆவது முறையாக இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.
இவரது தாத்தா ஆா். பொன்னப்ப நாடாா் 5 முறை எம்எல்ஏ.வாக இருந்தவா்.
