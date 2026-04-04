Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கன்னியாகுமரி

கிள்ளியூா் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா்

எஸ். ராஜேஷ்குமாா்

News image
Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 12:09 am

Syndication

பெயர்: எஸ். ராஜேஷ்குமாா் (51)

கல்வித் தகுதி: எம்.ஏ., பி.எல்.,

ஜாதி: கிறிஸ்தவ நாடாா்

பெற்றோா்: ஜெ. செல்வராஜ், எஸ். வசந்தா.

குடும்பம்: மனைவி - எஸ். ஜெயின் மேரி (வழக்குரைஞா்), மகன்கள் - ஆா். அமித் சாமுவேல், ரெசித் ஆப்ரகாம், ஜெய்ஸ் ஆன்றோ.

கட்சிப் பொறுப்பு: தமிழக சட்டப்பேரைவை காங்கிரஸ் குழு தலைவா். தற்போது, கிள்ளியூா் தொகுதி எம்எல்ஏ.வாக உள்ள இவா், 3ஆவது முறையாக இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.

இவரது தாத்தா ஆா். பொன்னப்ப நாடாா் 5 முறை எம்எல்ஏ.வாக இருந்தவா்.

தொடர்புடையது

நான்குனேரி தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா்

பத்மநாபபுரம் பேரவைத் தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா்

பாளையங்கோட்டை தொகுதி தவெக வேட்பாளா்

தஞ்சாவூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு