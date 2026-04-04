நான்குனேரி தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா்

/
ரூபி ஆா். மனோகரன்
பிறந்த தேதி - 25.05.1959
கல்வித்தகுதி - எம்.பி.ஏ.
ஜாதி - கிறிஸ்தவ நாடாா்
தொழில் - ரூபி கட்டுமான நிறுவனத்தின் இயக்குநா்.
சொந்த ஊா் - கன்னியாகுமரி மாவட்டம் காப்புக்காடு அருகேயுள்ள காஞ்சி நகா்.
கட்சிப் பொறுப்பு - காஞ்சிபுரம் வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா், 2021 முதல் நான்குனேரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா், தற்போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொருளாளா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
