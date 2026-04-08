நான்குனேரி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிடும் ரூபி ஆா்.மனோகரனுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே கடும் எதிா்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இந்தத் தொகுதியில் கடந்த 2019-இல் நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், காப்புக்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த தொழிலதிபரும், சென்னை ரூபி கட்டுமான நிறுவன இயக்குநருமான ஆா்.மனோகரனும், அதிமுகவைச் சோ்ந்த ரெட்டியாா்பட்டி வெ.நாராயணனும் போட்டியிட்டனா்.
அதில், ரெட்டியாா்பட்டி வெ.நாராயணன் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். ரூபி ஆா்.மனோகரன் வெற்றிவாய்ப்பை இழந்தாா். அவா் தொகுதி முழுவதும் பல்வேறு மக்கள் நலப் பணிகள் செய்து மீண்டும் 2021-இல் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.
ஆனால், 2019 இடைத்தோ்தல், 2021 பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் சிலா், மண்ணின் மைந்தருக்கே வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து காங்கிரஸ், அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் விதமாக தங்களது எதிா்ப்பை பதிவு செய்திருந்தனா். 2021 தோ்தலில் அதிமுக, அமமுக ஆகியவை தனித்தனியே களத்தில் போட்டியிட்டதால், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா்.மனோகரனால் எளிதில் வெற்றி பெற முடிந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அத்துடன், நான்குனேரி தொகுதியில் உள்ள சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் முடங்கி கிடப்பது, நான்குனேரி பெரியகுளத்தின் கீழுள்ள 46 குளங்களுக்கு தனிக் கால்வாய் திட்டம் நிறைவேற்றப்படாதது, நான்குனேரி, ஏா்வாடியில் அரசுக் கல்லூரி அமைக்கப்படாதது உள்ளிட்டவை ரூபி ஆா்.மனோகரன் மீதான அதிருப்தியை தருபவை.
திமுக ஏமாற்றம்: இந்த நிலையில், 35 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2026 தோ்தலில் இத்தொகுதி திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று அக்கட்சியினரிடையே எதிா்பாா்ப்பு நிலவியது. அக்கட்சி சாா்பில் அதன் கிழக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் கிரகாம்பெல், நான்குனேரி மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஆரோக்கிய எட்வின், மாவட்ட துணைச் செயலாளா் வள்ளியூா் நம்பி உள்பட 25-க்கும் மேற்பட்டோா் மனு தாக்கல் செய்து நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தனா். ஆனால், மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே இத்தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது.
சுயேச்சையாக காங்கிரஸாா் மனு தாக்கல்: காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிரணியைச் சோ்ந்த நிா்வாகியும், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினருமான (களக்காடு ஒன்றியம்) தனித்தங்கம் சுயேச்சையாக நான்குனேரி தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக திங்கள்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தாா். அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநிலக் குழு உறுப்பினா் அ.கிருஷ்ணகுமாா் செய்தியாளா்களுக்கு திங்கள்கிழமை அளித்த பேட்டி:
இத்தொகுதியில் வெளிநபா்கள்தான் அதிகம் வேட்பாளா்களாகப் போட்டியிட்டுள்ளனா். குறிப்பாக கடந்த 1991-இல் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா் சென்னை மடிப்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த நடேசன் பால்ராஜ். 2006-இல் சைதாப்பேட்டை தொழிலதிபா் ஹெச்.வசந்தகுமாா் (காங்கிரஸ்), 2011-இல் எா்ணாவூரைச் சோ்ந்த நாராயணன் (சமக), 2016-இல் மீண்டும் ஹெச்.வசந்தகுமாா், 2019, 2021-இல் சென்னை தொழிலதிபா் ரூபி ஆா்.மனோகரன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனா்.
தற்போது 2026-இல் கட்சித் தொண்டா்களின் உணா்வுகளுக்கும், தொகுதி மக்களின் எண்ணங்களுக்கும் மதிப்பளித்து மண்ணின் மைந்தா்களுக்கு வாய்ப்பளிக்காமல்
சென்னை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவது நான்குனேரி தொகுதி காங்கிரஸ் தொண்டா்களால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை.
இத் தொகுதிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை, ராதாபுரம் தொகுதிக்குச் சென்றுவிட்டதை தொகுதி மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இதற்கு எம்எல்ஏ ரூபி ஆா்.மனோகரன் சட்டப்பேரவையில் எதிா்ப்பு குரல் எழுப்பி, தடுக்கத் தவறிவிட்டாா் என்றாா்.
களக்காடு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் பிராங்கிளின் பாலசிங் கூறுகையில், ‘தொடா்ந்து நான்குனேரி தொகுதியில் 25 வருட காலமாக வெளியூா் வேட்பாளா்களே நிறுத்தப்படுகிறாா்கள். இங்கு கட்சியில் உழைக்கிற நிா்வாகிகளுக்கு எந்த முன்னுரிமையும் கொடுக்கப்படுவதில்லை. தொகுதி மக்கள் மண்ணின் மைந்தரை தோ்ந்தெடுக்க தீா்மானித்துவிட்டனா்’ என்றாா்.
இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் திருநெல்வேலி மாவட்ட பொருளாளா் செ. பால்ராஜ் கூறியதாவது:
நான்குனேரி தொகுதியில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காங்கிரஸ் கட்சியில் மண்ணின் மைந்தா்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படாததால் இத்தொகுதியின் வளா்ச்சி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சி தலைமை, அந்தந்த தொகுதிக்கு மண்ணின் மைந்தா்களையே வேட்பாளராக அறிவித்தால் மட்டுமே கட்சி மேலும் வலுப்படும் என்றாா்.
‘ப்ரெண்ட்லி பைட்’: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இத்தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டவுடன், நான்குனேரி ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு உறுப்பினரும், நான்குனேரி கிழக்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளருமான ஆரோக்கிய எட்வின் அதிருப்தி தெரிவித்து, சமூக வலைதள பக்கத்தில், புதுச்சேரியில் திமுக வேட்பாளருக்கு எதிராக ‘பிரெண்ட்லி பைட்’ என்ற அடிப்படையில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுவதைப்போல நாமும் இங்கு அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். அவா்களை காலத்துக்கும் தோளில் சுமந்துசெல்ல முடியாது என்று பதிவிட்டிருந்தாா்.
அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகளோ இத்தொகுதியை மீண்டும் வெளியூா் வேட்பாளா்களுக்கு ஒதுக்காமல் மண்ணின் மைந்தா்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று சமூக வலைதளங்களில் தொடா்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனா்.
வேட்பாளருக்கு சொந்த கட்சியினரே எதிா்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், திமுகவினா் எந்த அளவுக்கு தோ்தல் பணி செய்யப்போகிறாா்கள் என்பதுதான் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. ஆனால், இவற்றையெல்லாம் பொருள்படுத்தாமல் பிரசாரத்தில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறாா் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா்.மனோகரன்.
சு.ராமையா.
தொடர்புடையது
அதே தொகுதி...அதே நபா்கள்!
நான்குனேரி தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா்
35 ஆண்டுகளாக கூட்டணிக்கு ஒதுக்கீடு: திமுகவினா் அதிருப்தி
தொகுதி அறிமுகம்... நான்குனேரி!
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு