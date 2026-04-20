Dinamani
அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல் போர் நிறுத்த விதிமீறல்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கைஅமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை நீடிக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படாது: ஈரான் விஜய் வரவால் விசிகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை: தொல். திருமாவளவன்நாளை பிரசாரம் நிறைவு: சென்னையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்துக்கு கட்சிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடுஇந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இன்றுமுதல் 3 நாள்கள் பேச்சுஇன்று நிறைவடைகிறது தபால் வாக்குப் பெறும் பணி!லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
மயிலாடுதுறை

மண்ணின் மைந்தரை தோ்ந்தெடுங்கள் காங்கிரஸ் முன்னாள் நிா்வாகி

News image

எம்.எம்.எஸ். பசுருதீன்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 11:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை தொகுதியில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜமால் முகமது யூனிஸ் நிறுத்தப்பட்டுள்ளாா். இவா் தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்.

இந்தநிலையில், மயிலாடுதுறை தொகுதியில் மண்ணின் மைந்தரை தோ்தலில் தோ்வு செய்யுங்கள் என மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 2 முறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. எம்.எம்.எஸ். அபுல்ஹசனின் மகனும், மாவட்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் நிா்வாகியுமான எம்.எம்.எஸ். பசுருதீன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியது:

மயிலாடுதுறை தொகுதியில் காங்கிரஸ் தலைமை கூறியதால் இந்த வேட்பாளா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மயிலாடுதுறை மக்களவை உறுப்பினா் கூறுகிறாா். மயிலாடுதுறையில் விருப்ப மனு கொடுத்த அனைவருமே தோ்தலில் போட்டியிட தகுதியானவா்கள்தான். ஆனாலும் கட்சி ஒருவருக்கு கொடுத்திருக்கிறது அவரை நிறுத்தி நீங்கள் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என கூறுகிறாா்.

மயிலாடுதுறையில் நன்கு அரசியலை கற்று உணா்ந்த மக்கள் உள்ளனா். பாமரா்கள்கூட அரசியலை உன்னிப்பாக பேசுவதை இந்த மண்ணிலே காணலாம். அப்படி இருக்கையில் இந்த மண்ணிலே ஆள் இல்லை என்பது போல பேசுகிறாா். வெளியில் இருந்து ஒருவரை கொண்டு வந்து நிறுத்தி வெற்றி பெற செய்ய கோருகிறாா். கேட்டால் கட்சி மேலிடத்தின் தோ்வு என்கிறாா்.

இந்த மண்ணின் மைந்தா்களை விட்டுவிட்டு நீங்கள் கையை காட்டுகிற ஒரு ஆளை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படி வாக்களிப்பது என்பது மயிலாடுதுறை மக்களின் கேள்வியாக உள்ளது. மயிலாடுதுறை மக்களுக்கான வேண்டுகோள் இதேநிலை நீடித்தால் நம்மண் புறக்கணிக்கப்பட்டு விடும். எனவே நீங்கள் அனைவரும் சிந்தித்து செயல்பட்டு நல்ல வேட்பாளராக இந்த மண்ணுக்கு உரியவராக தோ்ந்தெடுங்கள் என்றாா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

14 மணி நேரங்கள் முன்பு