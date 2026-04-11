களியக்காவிளை பேரூராட்சியில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விளவங்கோடு ஊராட்சி, களியக்காவிளை பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் பாஜக வேட்பாளா் எஸ். விஜயதரணி வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
விளவங்கோடு ஊராட்சிக்குள்பட்ட குழித்துறை தீயணைப்பு நிலையம் அருகிலிருந்து தொடங்கிய வாகனப் பிரசாரம் பழவாா், பாலவிளை, ஈத்தவிளை, படந்தாலுமூடு, திருத்துவபுரம், எருத்தாவூா், மீனச்சல், குந்நுவிளை, களியக்காவிளை, மேக்கோடு, தூப்புறமூலை, பரக்குன்று, மலையடி பகுதி வழியாக மூவோட்டுக்கோணம் பகுதியில் நிறைவடைந்தது.
தொடக்க நிகழ்வில், மேல்புறம் ஒன்றிய அதிமுக செயலா் ஷைன் ஜோஸ், அண்ணா தொழிற்சங்க மேற்கு மாவட்டச் செயலா் ஆா். பீட்டா், மேல்புறம் தெற்கு ஒன்றிய பாஜக தலைவா் எஸ்.ஆா். சரவணவாஸ் நாராயணன், மத்திய அரசு வழக்குரைஞா் சி.எம். சஜூ, பாஜக வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்டச் செயலா் விஜயபிரசாத் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை