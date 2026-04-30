பணி ஓய்வு பெறும் போலீஸாருக்கு குமரி எஸ்.பி. பாராட்டு

/
கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல் துறையில் பணியாற்றி ஏப்ரல் மாதத்துடன் பணி ஓய்வில் செல்லவிருக்கும், காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கும், போலீஸாருக்கும் பிரிவு உபசார விழா மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, பணி ஓய்வு பெறும் 4 உதவி ஆய்வாளா்கள், 4 சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள், அவா்களுடைய குடும்ப உறுப்பினா்களுடன் கலந்துரையாடினாா்.
பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு, பணியை நிறைவு செய்யும் அனைவரையும் பாராட்டி சான்றிதழ், வாழ்த்து மடல்கள் வழங்கினாா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
28 ஏப்ரல் 2026