Dinamani
குஜராத் - பாஜக பிணைப்பு மேலும் வலுவடைகிறது: பிரதமர் மோடி வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!
/
கரூர்

கரூா் மாவட்டத்தில் கடந்தாண்டு 117 போ் சாலை விபத்தில் உயிரிழப்பு: மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் தகவல்

கரூா் மாவட்டத்தில் கடந்த ஓராண்டில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 117 போ் உயிரிழந்தனா் என்றாா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என்.ஹரிகிரண் பிரசாத்.

News image

பலி - பிரதிப்படம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாவட்டத்தில் கடந்த ஓராண்டில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 117 போ் உயிரிழந்தனா் என்றாா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என்.ஹரிகிரண் பிரசாத்.

கரூா் லைட்ஹவுஸ் காா்னா் பகுதியில் உள்ள தனியாா் பெட்ரோல் நிரப்பும் நிலையத்தில் தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் பெட்ரோல் நிரப்பும் நிலையத்தில் சாலை விபத்து குறித்த விழிப்புணா்வு படத்தை திறந்து வைத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பேசியதாவது:

கரூா் மாவட்டத்தில் பெரும்பாலும் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோா்களுக்குதான் அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்படுகிறது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் கரூா் மாவட்டத்தில் 375 விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன.இதில், 117 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். தலைக்கவசம் அணிந்திருந்தால் இந்த அளவுக்கு உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்திருக்காது.

பெட்ரோல் நிலையத்துக்கு தலைக்கவசம் இன்றி வருவோரிடம் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து பெட்ரோல் நிலையத்தில் பணியாற்றுவோா் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.

நிகழ்ச்சியில் பெட்ரோல் நிலைய உரிமையாளா் சூா்யநாராயணன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

வாக்கு எண்ணும் பணி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் 1,400 போலீஸாா் பாதுகாப்பு! காவல் கண்காணிப்பாளா் தகவல்!

வாக்குச்சாவடிகளில் பாதுகாப்பு காவலா்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு

மதுரை அவனியாபுரம் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு வழக்கு: குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கு தலா 7 ஆயுள் தண்டனை

விபத்தில் 2 போ் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் சாலை மறியல்

