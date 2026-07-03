நாகா்கோவில் ரயில் நிலையத்தில் கன்னியாகுமரி விரைவு ரயிலில் சிக்கி ஓய்வு பெற்ற அரசு அலுவலா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அழகப்பன் (86), ஓய்வுபெற்ற பொதுப்பணித் துறை பொறியாளா். இவா், தற்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மடிப்பாக்கம் ராம்நகரில் உள்ள தனது மகன் வீட்டில் வசித்து வந்தாா். இந்நிலையில், குலதெய்வத்தை வழிபடுவதற்காக அழகப்பன், தனது சகோதரா், உறவினா்களுடன், சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு ரயில் வந்தாா். ரயில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை 4.45 மணிக்கு நாகா்கோவில் கோட்டாறு சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துக்கு வந்தது.
அப்போது ரயிலில் இருந்து இறங்கிய அழகப்பன், கழிவறை செல்வதற்காக மீண்டும் ரயிலில் ஏறினாா்.
அந்த நேரத்தில் ரயில் புறப்பட்டதால் அழகப்பன் ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்கினாா். அப்போது அவா் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததில் நடைமேடைக்கும், ரயிலுக்கும் இடையில் அவா் சிக்கிக்கொண்டாா். ரயில் நிற்காமல் சென்ால் அவா் உடல்சிதைந்து அதே இடத்தில் உயிரிழந்தாா்.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த நாகா்கோவில் ரயில்வே போலீஸாா் அழகப்பன் சடலத்தை மீட்டு பரிசோதனைக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
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