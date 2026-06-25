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கன்னியாகுமரி

நாகா்கோவில் அண்ணா விளையாட்டு மைதானம் ரூ. 1.19 கோடியில் சீரமைப்பு

நாகா்கோவில் வடசேரி அண்ணா விளையாட்டு மைதானம் ரூ. 1.19 கோடி மதிப்பில் சீரமைக்கப்பட உள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.

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அண்ணா விளையாட்டு அரங்கிலுள்ள நீச்சல் குளத்தை ஆய்வு மேற்கொள்கிறாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகா்கோவில் வடசேரி அண்ணா விளையாட்டு மைதானம் ரூ. 1.19 கோடி மதிப்பில் சீரமைக்கப்பட உள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.

அண்ணா விளையாட்டு மைதானம், அதற்கு சொந்தமான வணிக வளாகங்களில் செயல்பட்டு வரும் கடைகளை எடுத்து நடத்துபவா்கள் முறையாக வாடகை செலுத்துகிறாா்களா என ஆட்சியா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் கடைக்கோடி கிராமங்களில் உள்ள வீரா், வீராங்கனைகள் அண்ணா விளையாட்டு மைதானத்தில் பயிற்சி பெற்று மாவட்ட, தேசிய அளவில் சிறந்து விளங்குகிறாா்கள். இந்த மைதானத்தை சீரமைக்க வேண்டுமென விளையாட்டு வீரா், வீராங்கனைகள், தன்னாா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா். அதனடிப்படையில், அண்ணா விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள கூடைப்பந்து மைதானம், பெண்கள் விடுதி, பளுதூக்கும் கூடம், உடற்பயிற்சிக்கூடம், நீச்சல்குளம், கழிப்பறைகள் எனபல்வேறு சீரமைப்புப் பணிகள் ரூ.1.19 கோடி மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது என்றாா் அவா்.

ஆய்வில், மாவட்டவிளையாட்டு அலுவலா் வினு, பொதுப்பணித் துறை செயற்பொறியாளா் ஜான்ஆசிா், பொறியாளா் ஸ்டீபன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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