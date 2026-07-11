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கன்னியாகுமரி

சிறு விளையாட்டு அரங்கு அமைக்கும் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

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கலிங்கராஜபுரம் சிறு விளையாட்டு அரங்கு அமைக்கும் பணியை நேரில் ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 3:44 am IST

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களியக்காவிளை, ஜூலை 10: கொல்லங்கோடு நகராட்சிக்கு உள்பட்ட கலிங்கராஜபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் சிறு விளையாட்டு அரங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

கிள்ளியூா் சட்டப் பேரவை தொகுதிக்கு உள்பட்ட கொல்லங்கோடு நகராட்சி, கலிங்கராஜபுரம், கருங்கல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகங்களில் தலா ரூ.1.17 கோடி மதிப்பிலும், குளச்சல் பேரவை தொகுதிக்கு உள்பட்ட ரீத்தாபுரம் லியோன்நகா் பகுதியிலும் கட்டப்பட்டு வரும் விளையாட்டு அரங்கங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர துறை அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது என்றாா் அவா். ஆய்வின்போது மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் வினு, கிள்ளியூா் வட்டாட்சியா் ராஜசேகா், துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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