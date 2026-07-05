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கன்னியாகுமரி

கஞ்சா பதுக்கிய இருவா் கைது

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பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

களியக்காவிளை அருகே கஞ்சா பதுக்கிய தொழிலாளி, ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

களியக்காவிளை அருகே ஒற்றாமரம் கால்வாய் கரையோரம் உதவி ஆய்வாளா் மகேந்த் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்து சென்றபோது, அப்பகுதியில் சந்தேகமளிக்கும் வகையில் நின்றவரை பிடித்து சோதனை செய்ததில் அவரிடம் 100 கிராம் கஞ்சா இருந்தது கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விசாரணையில் அவா், களியக்காவிளை ஆா்.சி. தெருவைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி பீா் முகம்மது மகன் அக்பா் பாதுஷா (28) என்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

அதேபோல, களியக்காவிளை ஆா்.சி. தெருவில் போலீஸாா் ரோந்து சென்றபோது, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரான மணி மகன் சபினை (41) பிடித்து சோதனை செய்ததில், அவரிடம் 25 கிராம் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது. அதை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் சபினை கைது செய்தனா்.

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