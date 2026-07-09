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கன்னியாகுமரி

குமரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு தன்னாா்வலா்கள் ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்ச்சி

கன்னியாகுமரி காவல் துறை சாா்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு தன்னாா்வலா்கள் ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி காவல் துறை சாா்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு தன்னாா்வலா்கள் ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. ஸ்டாலின் தலைமை வகித்து, தன்னாா்வலா்களான மாணவா், மாணவிகள், வாகன ஓட்டுநா்களுக்கு டீ சா்ட் வழங்கினாா். கன்னியாகுமரி காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் பிரகாஷ் முன்னிலை வகித்துப் பேசினாா்.

நிகழ்ச்சியில், எஸ்.பி. பேசியதாவது:

கன்னியாகுமரி காவல் துறை சாா்பில் விபத்தில்லா குமரி என்ற இலக்கை அடைய பல்வேறு விழிப்புணா்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறோம். அதற்கு காவல் துறை மட்டுமல்ல; தன்னாா்வலா்களின் பங்களிப்பும் அவசியம்.

போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்த கல்லூரி மாணவா்கள், ஓட்டுநா்கள் உள்ளிட்ட தன்னாா்வலா்கள் ஒருங்கிணைப்புக் குழு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தற்போது, நாகா்கோவில், கன்னியாகுமரி ஆகிய 2 இடங்களில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்டம், தக்கலை, மாா்த்தாண்டம், குளச்சல் ஆகிய பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

விபத்துகள் குறைய வேண்டுமென்றால், அனைவருக்கும் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு ஏற்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.

கன்னியாகுமரி போக்குவரத்து ஒழுங்குப் பிரிவு ஆய்வாளா் செந்தில்வேலன் வரவேற்றாா். போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளா் சுமித் ஆல்ட்டின் நன்றி கூறினாா்.

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