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கன்னியாகுமரி

வேளிமலை கோயிலில் தேவ பிரசன்ன நிகழ்வு

தக்கலை அருகே உள்ள குமாரகோவில், வேளிமலை முருகன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளதையொட்டி, புதன்கிழமை தேவ பிரசன்னம் பாா்க்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

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குமாரகோவில், வேளிமலை முருகன் கோயிலில் நடைபெற்ற தேவ பிரசன்னம் பாா்க்கும் நிகழ்வு.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தக்கலை அருகே உள்ள குமாரகோவில், வேளிமலை முருகன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளதையொட்டி, புதன்கிழமை தேவ பிரசன்னம் பாா்க்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

தந்திரி வஞ்சியூா் அத்திமடம் பிரம்ம ஸ்ரீ நாராயணரூ ராமரூ, ஆற்றின்கல் செட்டிக்குளங்கரை மேல்சாந்தி விஷ்ணு நம்பூதிரி ஆகியோா் தேவ பிரசன்னம் பாா்த்தனா்.

கோயில் மேலாளா் மோகன குமாா், திருவிழாக் குழு முதன்மையாளா் பேட்ரன் பிரசாத், தலைவா் சுனில்குமாா், செயலா் சுரேஷ், முன்னாள் கோயில் கும்பாபிஷேகக் குழு தலைவா் சிதறால் ராஜேந்திரன், செயலா் குமரி ப. ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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