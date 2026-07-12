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கன்னியாகுமரி

களியக்காவிளை அருகே சட்ட மாணவி பாலியல் புகாா்: இருவா் கைது

களியக்காவிளை அருகே பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக சட்டக் கல்லூரி மாணவி அளித்த புகாரின் பேரில் ,17 வயது சிறுவன் உள்பட இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:08 am IST

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களியக்காவிளை அருகே பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக சட்டக் கல்லூரி மாணவி அளித்த புகாரின் பேரில் ,17 வயது சிறுவன் உள்பட இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திங்கள்நகா் அருகேயுள்ள குருந்தன்கோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராகேஷ் (17). வெள்ளிச்சந்தை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாரதிபாபு (46). இவா்கள் இருவரும் வெள்ளிக்கிழமை களியக்காவிளை அருகேயுள்ள கடுவாக்குழி பகுதி வழியாக மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்தனராம். மோட்டாா் சைக்கிளை பாரதிபாபு ஓட்டி வந்தாா். ராகேஷ் பைக்கின் பின்னால் அமா்ந்திருந்தாராம்.

கேரளப் பகுதியான செறுவாரக்கோணம் பகுதியில் உள்ள சட்டக் கல்லூரியில் பயின்று வரும் மாணவி ஒருவா் கல்லூரிக்கு அருகிலுள்ள தமிழக பகுதியான கடுவாக்குழி சந்திப்பு அருகே சாலையோரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாராம்.

அப்போது, ராகேஷ், மாணவியின் ஆடையை பிடித்து இழுத்து தொல்லையளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அந்த மாணவி அளித்த புகாரின் பேரில் களியக்காவிளை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து ராகேஷ், பாரதிபாபு ஆகியோரை சனிக்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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