கன்னியாகுமரி மாவட்ட அளவிலான பள்ளி மாணவா்களுக்கான பேச்சுப் போட்டியில் வெள்ளிச்சந்தை அருகே காட்டுவிளையில் உள்ள அருணாச்சலா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி முதல் பரிசு வென்றாா்.
நாடாா் மகாஜன சங்கம் சாா்பில் காமராஜா் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, காமராஜா் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் இப்போட்டி நடைபெற்றது. இதில், அருணாச்சலா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 11ஆம் வகுப்பு மாணவி சஞ்சீவினி முதல் பரிசு வென்றாா்.
மாணவியை பள்ளித் தாளாளா் கிருஷ்ணசாமி, துணைத் தாளாளா் சுனி, பள்ளி இயக்குநா் தருண் சுரத், முதல்வா் லிஜோமோள் ஜேக்கப், ஆசிரியா்கள், பெற்றோா் பாராட்டினா்.
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