கருங்கல், பள்ளியாடி பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்வெட்டு

கருங்கல், பள்ளியாடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் மின்வெட்டால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கருங்கல், பள்ளியாடி, திப்பிரமலை, முள்ளங்கனாவிளை, எட்டணி, வாகவிளை, முருங்கவிளை, ஆலத்துறை, நேசா்புரம், நட்டாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சில நாள்களாக பகல், இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, எட்டணியில் அமைந்துள்ள மின்மாற்றியிலிருந்து உயா் மின்னழுத்தம் ஏற்பட்டு அடிக்கடி மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதியினா் மிகவும் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.
எனவே, அப்பகுதிகளில் சீராக மின்விநியோகம் செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
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