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கன்னியாகுமரி

அண்ணாமலை நாளை கன்னியாகுமரிக்கு வருகை!

வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பு சாா்பில் இயற்கையைப் பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பில் கன்னியாகுமரி கடற்கரையைத் தூய்மைப்படுத்தி, மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியைத் தொடக்கி வைப்பதற்காக, அமைப்பின் தலைவா் கே. அண்ணாமலை ஆக. 2 கன்னியாகுமரி வருகிறாா்.

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கே. அண்ணாமலை. - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:47 am IST

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வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பு சாா்பில் இயற்கையைப் பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பில் கன்னியாகுமரி கடற்கரையைத் தூய்மைப்படுத்தி, மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியைத் தொடக்கி வைப்பதற்காக, அமைப்பின் தலைவா் கே. அண்ணாமலை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 2) கன்னியாகுமரி வருகிறாா்.

ஆக. 2ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு கன்னியாகுமரி வரும் அவா், கடற்கரைச் சாலை காட்சிக் கோபுரம் பகுதியில் தூய்மைப் பணி மேற்கொண்டு, மரக்கன்று நடும் பணியை தொடக்கி வைத்து, தொண்டா்களுடன் கலந்துரையாடுகிறாா்.

பின்னா், கன்னியாகுமரியில் இருந்து காலை 9 மணிக்கு புறப்படும் கே. அண்ணாமலை உவரி, குலசேகரன்பட்டினம் வழியாக தூத்துக்குடியில் பயணத்தை நிறைவு செய்கிறாா் என கன்னியாகுமரி நகா்மன்ற உறுப்பினா் சி.எஸ். சுபாஷ் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தாா்.

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