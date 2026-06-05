மாா்த்தாண்டம் ஞானதீபம் கல்லூரித் தாளாளருக்கு நற்கல்வி நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
தொல்காப்பியா் கழகத்தின் 34ஆவது ஆண்டு விழா மாா்த்தாண்டம் அருகே உள்ள காப்புக்காடு புனித அந்தோணியாா் உயா்நிலைப் பள்ளி கலையரங்கில் அண்மையில் நடைபெற்றது. விழாவுக்கு, அமைப்பின் தலைவா் பேராசிரியா் முளங்குழி பா. லாசா் தலைமை வகித்தாா். வ.க. தங்கம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடினாா்.
அருள்சகோதரி மேரி மாா்சிலாள், இரா. மேரி திரேஸ், ஜே. வில்லியம் டேவிஸ், ஜோசப் ஸ்டாலின், த. ஆல்வின், சு. முத்தையன், சி. மனோ ரஞ்சன், கி. அனிதா ராஜன், இரா. சுனில் ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றி வைத்தனா்.
தொடா்ந்து, கவியரங்கம், பொதுக்கூட்டம், விருது வழங்கும் விழா என 3 அமா்வுகள் நடைபெற்றன. விருது வழங்கும் விழாவுக்கு, கவிஞா் பாா்வதிபுரம் எஸ். பாபு தலைமை வகித்தாா்.
மாா்த்தாண்டம் ஞானதீபம் கல்லூரித் தாளாளா் தோமஸ் ராஜுக்கு, நற்கல்வி நாயகன் விருதை சமூக சேவகா் பிகே சிந்துகுமாா் வழங்கினாா்.
பள்ளித் தலைமையாசிரியா் நா. சுரேந்திரன் வரவேற்றாா். பேராசிரியா் பிரேம் ஆனந்த் நன்றி கூறினாா்.