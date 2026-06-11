குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

பேச்சிப்பாறை .. 32.50
பெருஞ்சாணி .. 55.50
சிற்றாறு 1 .. 10.50
சிற்றாறு 2 .. 10.59
முக்கடல் .. 0.20
பொய்கை .. 15.90
மாம்பழத்துறையாறு ... 24.61
மழைஅளவு
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பேச்சிப்பாறை அணை .. 26.20 மி.மீ.
சிற்றாறு 1 அணை .. 21.80 மி.மீ.
பாலமோா் ... 20.40 மி.மீ.
கொட்டாரம் ... 14 மி.மீ.
புத்தன் அணை ... 13.60 மி.மீ.
சிற்றாறு 2 அணை .. 12.40 மி.மீ.
சுருளோடு ... 11.20 மி.மீ.
பெருஞ்சாணி அணை.. 11.20 மி.மீ.
மாம்பழத்துறையாறு அணை... 10 மி.மீ.
ஆனைக்கிடங்கு ... 10 மி.மீ.
கோழிப்போா்விளை .. 8.60 மி.மீ.
அடையாமடை .. 8.40 மி.மீ.
குழித்துறை .. 7.60 மி.மீ.
தக்கலை ... 7 மி.மீ.
களியல் ... 6 மி.மீ.
குருந்தன்கோடு ... 6 மி.மீ.
முக்கடல் அணை .. 6 மி.மீ.
இரணியல் .. 5.40 மி.மீ.
திற்பரப்பு .. 5.20 மி.மீ.
மயிலாடி ... 5.20 மி.மீ.
நாகா்கோவில் .. 4.80 மி.மீ.
கன்னிமாா் ... 4.60 மி.மீ.
முள்ளங்கினாவிளை ... 4.60 மி.மீ.
பூதப்பாண்டி .. 2.20 மி.மீ.
குளச்சல் .. 2 மி.மீ.
ஆரல்வாய்மொழி ... 2 மி.மீ.