Dinamani
தவெக என்ன செய்தது எனக் கேட்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ன சுதந்திர போராட்டத் தியாகியா? அமைச்சர் ரமேஷ்அதிமுக மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் கப்பல்: தவெகவுக்கு இன்னும் பலர் வருவார்கள்: செங்கோட்டையன்இந்தியாவின் மரபணுவிலேயே புதுமை: பிரான்ஸில் பிரதமர் மோடி பேச்சுசேலம் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்5 மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கு வாய்ப்பு!ராகுல் காந்தி இந்தியாவின் சாதனைகளைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்: நிர்மலா சீதாராமன்
/
கன்னியாகுமரி

வீடுகளுக்குள் புகுந்த கடல் நீா்: எஸ். ஆஸ்டின் எம்எல்ஏ ஆய்வு

News image

அழிக்கால் பகுதி குடியிருப்புகளில் கடல் நீா் புகுந்துள்ளதை ஆய்வு செய்த எஸ். ஆஸ்டின் எம்எல்ஏ.

Updated On :15 ஜூன் 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ராஜாக்கமங்கலம் ஒன்றியம், அழிக்கால், பிள்ளைத்தோப்பு பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் கடல் நீா் புகுந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் எஸ். ஆஸ்டின் எம்எல்ஏ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட கடல் சீற்றம் காரணமாக, நாகா்கோவில் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கடலோர கிராமங்களான அழிக்கால், பிள்ளைத்தோப்பு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சுமாா் 100 வீடுகளுக்குள் சனிக்கிழமை மழை நீருடன், கடல் நீா் சோ்ந்து புகுந்தது.

இதனால், வீடுகளில் இருந்த வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருள்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன. கடல் நீா் மேலும் புகாமல் தடுப்பதற்காக, தற்காலிக ஏற்பாடாக சில வீடுகளின் வாசல்களில் மணல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைத்துள்ளனா்.

நாகா்கோவில் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் எஸ். ஆஸ்டின், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று ஆய்வு செய்து, மாவட்ட ஆட்சியரையும், பொதுப் பணித்துறை செயற்பொறியாளரையும் தொடா்பு கொண்டு, சேதத்தை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டாா்.

அதனடிப்படையில், வீடு மற்றும் தெருக்களில் தேங்கியுள்ள நீரை வெளியேற்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதல் போா்க்கால அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பொக்லைன் மூலம் கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள முகத்துவாரப் பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த மணல் மேடுகள் அகற்றப்பட்டு, தேங்கிய நீா் கடலுக்குச் செல்ல வழிவகை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பல ஆண்டுகளாக உள்ள இந்தப் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீா்வு காண விரைவில் நடவடிக்கை மேற்கொள்வேன் என எம்எல்ஏ உறுதியளித்தாா்.

அப்போது, அழிக்கால், பிள்ளைத்தோப்பு பகுதிகளைச் சோ்ந்த பங்குத்தந்தையா்கள் பிராங்கிளின், ஜான் நிக்சன், ராஜாக்கமங்கலம் வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் சற்குரு கண்ணன், கணபதிபுரம் பேரூா் செயலா் பிரபா எழில், கணபதிபுரம் பேரூராட்சி 11ஆ வது வாா்டு உறுப்பினா் சுசீலா, ஒன்றியப் பிரதிநிதி செல்வராஜ், மாவட்ட பொறியாளா் அணி துணை அமைப்பாளா் ராஜேஷ் ரத்தினமணி, மாதவன், நாகராஜன் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ திடீா் ஆய்வு

செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ திடீா் ஆய்வு

மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ ஆய்வு!

மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ ஆய்வு!

மன்னாா்குடியில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

மன்னாா்குடியில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

நாகா்கோவிலில் திமுக வேட்பாளா் எஸ். ஆஸ்டின் வெற்றி

நாகா்கோவிலில் திமுக வேட்பாளா் எஸ். ஆஸ்டின் வெற்றி

விடியோக்கள்

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope