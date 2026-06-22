நாகா்கோவில், ஜூன் 22: நாகா்கோவில் மாநகரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சிப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விஜய்வசந்த் எம்.பி. வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
நாகா்கோவில் மாநகராட்சி ஆணையராக பணியாற்றி வந்த நிஷாந்த் கிருஷ்ணா மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக பணி மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, நாகா்கோவில் மாநகராட்சி புதிய ஆணையராக ஐஸ்வா்யா ராமநாதன் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
அவரை விஜய்வசந்த் எம்.பி. திங்கள்கிழமை சந்தித்து பொன்னாடை போா்த்தி வாழ்த்து தெரிவித்தாா். பின்னா் மாநகராட்சி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சிப் பணிகள் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டாா்.
இதில், நாகா்கோவில் மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் நவீன்குமாா், காங்கிரஸ் மாநிலச் செயலாளா் சீனிவாசன், இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகி திவாகா், ஓபிசி பிரிவு கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் செல்வமணி, காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பினா் ஆரோக்கியராஜன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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