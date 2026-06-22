புதுக்கடை அருகே உள்ள முன்சிறை பகுதியில் லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
புதுக்கடை போலீஸாா் புதுக்கடை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, முன்சிறை பகுதியைச் சோ்ந்த முருகேசன் (58), ஆசைத்தம்பி (57) ஆகியோா் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்தனா்.
அவா்களை போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்ததில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகளை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிந்து, அவா்களை கைது செய்த போலீஸாா், லாட்டரி சீட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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