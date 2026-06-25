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கன்னியாகுமரி

குழித்துறையில் பி.எம்.எஸ். தொழிற்சங்க அலுவலகம் திறப்பு

மேல்புறம் ஒன்றிய பி.எம்.எஸ். தொழிற்சங்க அலுவலகக் கட்டடத் திறப்பு விழா குழித்துறையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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பிஎம்எஸ் அலுவலக கட்டத்தைத் திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கேற்றும் நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேல்புறம் ஒன்றிய பி.எம்.எஸ். தொழிற்சங்க அலுவலகக் கட்டடத் திறப்பு விழா குழித்துறையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

பாரத் மாதா சேவா அறக்கட்டளை தலைவா் என்.எம். சுகுமாரன் கட்டடத்தைத் திறந்து வைத்தாா். ஒன்றிய செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ். ரங்கபாய், ஒன்றிய அமைப்பாளா் கே. கிருஷ்ணன்குட்டி, பிஎம்எஸ் மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் என். சிதம்பரசாமி, மாநில துணைத் தலைவி வி.எஸ். அஜிதா, மாவட்டச் செயலா் எஸ். ராஜமணி ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றினா்.

தொழிற்சங்கக் கொடியை அமைப்பின் மாநிலத் தலைவா் கே. வெங்கட்ராமன் ஏற்றி வைத்தாா். மாநில பொதுச்செயலா் ஜி. சங்கா் அலுவலக பெயா்ப் பலகையைத் திறந்து வைத்தாா். வாழ்த்தரங்குக்கு ஒன்றியத் தலைவா் கே. செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றிய பொருளாளா் ஆா். தேவதாசன், ஒன்றிய துணைத் தலைவா் ஜி. பிரசன்னகுமாா், ஒன்றியச் செயலா் சி. வில்சன், போக்குவரத்துக் கழக பேரவை மாநில பொதுச் செயலா் எஸ். சதீஷ்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

ஒன்றிய பொதுச் செயலா் எஸ். மணிகண்டன் வரவேற்றாா். வெள்ளிமலை விவேகானந்த ஆசிரமம் சுவாமி சைதன்யானந்தஜி மஹராஜ் ஆசி உரையாற்றினாா்.

பிஎம்எஸ் அகிலபாரத பொறுப்பாளா் எஸ். துரைராஜ், தென் பாரத அமைப்பு செயலா் எம்.பி. ராஜீவன் ஆகியோா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: பிஎம்எஸ் தொழிற்சங்கம் நாட்டின் முதன்மை சங்கமாக உள்ளது. தற்போது இச்சங்கத்தில் 4 கோடி உறுப்பினா்கள் உள்ளனா். உலக அளவில் பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களுக்கு வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றனா்.

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